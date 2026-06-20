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Poznato je da estradnjaci tokom svoje karijere imaju prilike da zarade ozbiljan novac, a mnogi od njih su ulagali u skupocene nekretnine.

Sudeći po tome kako su sređene njihove vile, može se reći da srpska estrada nimalo ne kaska za svetskim zvezdama. Naše poznate ličnosti se nisu štedeli za ulaganje u svoje velelepne kuće, za koje su davali i po nekoliko miliona evra.

U nastavku su deset najluksuznijih kuća naših poznatih ličnosti, a pojedini kadrovi ostavljaju bez daha.

Luks vila Miloša Bojanića na moru

Na crnogorskom primorju nalazi se kuća od kamena i stakla procenjena na milion i po evra, a to je i sam vlasnikk, Miloš Bojanić, jednom prilikom potvrdio.

1/4 Vidi galeriju Miloš Bojanić kuća Foto: Nemanja Nikolić, Printscreen

Ova nekretnina nalazi se u Baošićima, a Bojanić je svojevremeno istakao da ima nameru da je proda.

No, to nije jedina nepokretnost koju naš pevač poseduje. Osim ovog imanja, može se pohvaliti i jednom kućom u Vojvodini, nadomak Novog Sada.

Kuća Lepe Brene vredi 2,5 miliona evra

Zajedno sa svojim suprugom Bobom Živojinovićem, pevačica Lepa Brena ponosna je vlasnica vile na Bežanijskoj kosi u srpskoj prestonici. Nekretnina je kupljena još devedesetih godina, a prema raznim navodima, njena vrednost je oko 2,5 miliona evra.

Unutrašnjost vile puna je detalja u bež i zlatnim nijansama, na kojima se može primetiti i pozlata. Bazen na dva nivoa, okružen zelenilom, nalazi se u dvorištu koje je prostrano i pražljivo održvano.

1/6 Vidi galeriju LEPA BRENA ŽIVI BOLJE NEGO ŠTO JE KRALJICA ELIZABETA! Provodi dane u vili sa bazenom i turskim kupatilom, a ima i KUĆU ZA POSLUGU Foto: Printscreen/Grand

Od radoznalih pogleda štiti ih visoka ograda, dok se ispred može primetiti impresivan vozni park poznatog para.

Osim ove vlile, Brena i Boba imaju stan u Monte Karlu, ali i kuću u Majamiju koja se prostire na 400 kvadrata i vredi oko milion evra.

Haris Džinović ima pravi raj

2017. godine je pevač Haris Džinović počeo da gradi svoju luksuznu vilu na Senjaku, u Beogradu. Pisalo se da je u ovaj projekat uložio oko dva miliona evra, a radovi su trajali toliko dugo jer je on neprestano menjao nacrte. On je sve uklopilo u svoju viziju idealnog doma, o čemu je i pričao javno, pisao je Kurir.

1/7 Vidi galeriju U OVU VILU OD 2 MILIONA € UPALA JE MELINA! Haris Džinović je gradio 4 godine, sve pršti od LUKSUZA, za džakuzi iskeširao 7.000 €! Foto: Kurir

- Stalno menjam. Nisam arhitekta, nisam građevinski inženjer, ni statičar. Ne čitam nacrte, ni planove. Vidim kada je nešto izgrađeno i onda reagujem. Kažem im: ‘Srušite mi ovaj zid jer mi se ne sviđa, dajte mi neki drugi, proširite mi garažu da ne ulazim kroz iglene uši’. To su sasvim normalne promene tokom gradnje, ne razumem što bih zbog toga bio težak. Plaćam to i želim da izgleda kako hoću. S druge strane, arhitekta i inženjer grade to i odoše, a ja ostajem tu. Znači, gradim za sebe, a ne za njih - rakao nam je Haris jednom prilikom.

U donjem nivou kuće koju je Haris izgradio, nalaziti se ogroman bazen, u čijoj blizini će biti smešten vinski podrum bogat vinima iz različitih krajeva sveta. U posebnom delu kuće nalazi se muzički studio.

Kuća Bregovića omiljena lokacija za snimanje filmova

Takođe na Senjaku, nalazi se i luksuzna kuća Gorana Bregovića, za koju se kaže da je jedna od omiljenih lokacija za snimanje filmova i serija. Kako smo jednom prilikom pisali, jedan snimajući dan kod muzičara košta između 1.000 i 3.000 evra. Kuća se nalazi u jednoj prestižnoj ulici, a tu je snimana i serija "Državni službenik".

1/24 Vidi galeriju BREGA KUPIO JOŠ DVE VILE NA SENJAKU! Jedna će imati BAZEN na KROVU! Goran Bregović sad ima 32 nekretnine! Evo šta kažu KOMŠIJE! Foto: Ana Denda

Brega je vilu gradio tri godine, a zbog visoke ograde, u dvorište se ne može proviriti sa ulice.

Brega u svom posedu navodno ima preko 30 kuća i stanova, vrednih oko 35 miliona evra. Navodno je u Zagrebu 2005. kupio zgradu od 550 kvadrata koju izdaje za 5.500 evra mesečno, na Jahorini poseduje nekretninu od 450 kvadrata, petnaestak kuća u Beogradu, stanove u Parizu, Istanbulu... U jednoj emisiji muzičar je priznao i da je ćerkama odlučio da kupi po jedan stan u Beogradu, a svoju strast prema kupovini nekretnina objasnio je strahom od siromaštva.

Vila Jelene Karleuše u barbi stilu

Luksuzna vila koju poseduje pevačica Jelena Karleuša, nalazi se u Beogradu, a nekada pripadala Draganu Stojkoviću Piksiju. Velepna vila poseduje veoma prostrano dvorište, u kome je „podloga“ uredno podšišana trava. U centralnom delu dvorišta se nalazi i bazen.

1/14 Vidi galeriju Ovo je vila Jelene Karleuše Foto: Damir Dervišagić, Screenshot, Kurir

Dvorište je puno zelenila, ima dosta biljaka i i drveća, a ograđena je metalnom ogradom, preko koje raste takozvana živa ograda. Neke biljke su crvenkaste, neke rozikaste, a neke zelene, pa uz plavetnilo bazena – to čini jednu bogatu dvorišnu lepezu boja. Te biljke ujedno zaklanjaju ukućane od pogleda znatiželjnika koji bi želeli da zavire unutra. Fasada vile je u beloj boji, dok su krovovi crveni.

Neizostavno je primetiti da je njen dom poprilično u Barbi duhu. Naime, dosta toga je u roze nijansama. Kompletan nameštaj na terasi, koji uključuje sto, fotelje i komodu je ružičast, a poseban ugođaj daje i lep pogled koji se prostire sa balkona.

Joksimovići izdvojili 2,5 miliona za kuću

Nakon što su godinama živeli u jednom luksuznom kompleksu, Jovana i Željko Joksimović su pre nekoliko godina kupili vilu na Senjuaku.

Foto: Printscreen/Paparazzo lov

Prethodni vlasnici bili su njihovi prijatelji, Ivana Mišković i Goran Karić, koji su im ovu nekretninu i prodali. Kako je magazin "Hello" pisao ranije, izdvojili su čak dva i po miliona evra za istu, ako se ne računa uređivanje kuće.

Cecin dom procenjen na više od tri miliona

Pevačica Ceca Ražnatović godinama živi u luksuznoj vili na Dedinju koju je izgradio njen pokojni suprug Željko Ražnatović Arkan. Kako ju je Ceca u proteklom periodu renovirala, cena njenog doma sada je procenjena na više od tri miliona evra, prema pojedinim navodima. Prozori su mahom uokvireni teškim draperijama, a stolovi skupoceni, masivni i od punog drveta, dok je dominantna boja braon, u različitim nijansama.

1/5 Vidi galeriju CECA NA TERASI SAMO U BIKINIJU! Pevačica poseduje vilu na Kipru, a evo kako izgleda: Dva đakuzija, soba za masažu, a na vrhu bazen Foto: Kurir

Prilikom renoviranja, pevačica je napravila i unutrašnji bazen i spa centar, gde ima i svoj lični frizerski salon i šminkernicu. Tokom pripreme za jedan koncert, Ceca se snimala sa frizerom u svojoj vili. U jednom trenutku, snimatelj je upitao pevačicu: „Da li ljudi znaju da se nalazimo u tvom salonu?“, na šta je Ceca odgovorila: „Ne znam da li znaju, ali saznaće“. Taj salon se nalazi pored bazena koji porodica Ražnatović poseduje u vili na Dedinju.

Pevačica ima i luksuznu nekretninu na Kipru, gde često odlazi sa porodicom.

Vera Matović ozbiljno uložila

Nedaleko od groba Josipa Broza Tita na Dedinju, nalazi se vila pevačice Vere Matović. Pre nego što ju je kupila, Vera je kuću dugo gledala i, kako se priča, za nju je iskeširala čak tri miliona evra, a nema sumnje da sada vredi i više.

1/6 Vidi galeriju POSEDUJE NAJSKUPLJU KUĆU NA ESTRADI, A VOZI SE STARIM AUTOMOBILOM! Vera Matović uhvaćena u opuštenom izdanju, svi primetili JEDNO Foto: Printscreen Paparaco Lov

- Da mi se nije dopala, sigurno je ne bih uzela. Milion puta sam prošla pored te kuće: ‘Jao, blago onom čija je ovo kuća, on je nikad prodati neće’ i da dođe do mene, to je sudbina. Imala sam jedan problem, rekla sam da ću da odem, nisam otišla, ali sam kupila drugo. Kada je čuo taj prijatelj da tražimo, on dozna, ja sam ulazila već u tu kuću, odnela sam neki CD za radio u Aranđelovcu, tada mi je izašla pesma ‘Ljubavni virus’. Ja odem, daju mi broj i ulicu, ja zinula. Ja mu kažem: ‘Gde si se ti uvalio, čija je ovo kuća, hoće da prodaju?“, kaže: ‘To neki doktor iz Švajcarske, neće da prodaju' - objasnila je pevačica jednom prilikom.

- Oni su doktori iz Nemačke, ali pogodi se da, nažalost, te vlasnice pogine majka u Beogradu i dođe ona posle 40 dana i naš prijatelj koji nam je to rekao, kaže: ‘Ta i ta kuća, prodaje se’, Raca i ja kosili, sednemo u kola i tražimo ulicu u broj, i kad sam došla rekla sam: ‘To je to, sudbina' - rekla je Vera jednom prilikom u emisiji „Bez ljutnje, molim“, prenosi „Pink.rs“.

Jana Todorović ima dvorac

Danas je život pevačice Jane Todorović ispunjen luksuzom i sjajem. Ona je zahvaljujući svom uspehu uspela da zaradi za brojne nekretnine po inostranstvu, ali nikada nije zaboravila svoje poreklo.

Jana Todorović ne krije da joj male stvari pričinjavaju zadovoljstvo i da živi kao sam normalan svet, pa tako i ona loži drva i kuva u svom domu.

1/5 Vidi galeriju OVA PEVAČICA TAKOĐE IMA DVORAC, I NE NIJE DRAGANA MIRKOVIĆ! Vredi 10 miliona evra a evo i odakle joj imovina (FOTO) Foto: Printskirn

- Dosta vremena provodim u kući. U dvorištu imam stari "smederevac". Naložim drva, spremam, kuvam, uživam. Nama pevačima to fali, i tu tražim pozitivnu energiju. Kako sam starija, sve više se vraćam u detinjstvo. Stalno zamišljam kako je bilo kad smo svi bili na selu, složni, na okupu, kada smo svi bili zdravi. Ta divna sećanja, te neke lepe uspomene, to me hrani– ispričala je Jana u emisiji i otkrila da je nedavno dobila ručni mlin za kafu, što je posebno usrećilo.

- To me podseća na moju majku. Znate, porodica mi daje snagu. Tu sam sa mojom sestrom, vodimo abrove od jutra do sutra (smeh)– našalila se Jana, dok je na pitanje o imovini, odgovorila:

- Stvarno nisam došla da pričam šta sam stekla. Ja sam ponosna na svoj Smederevac i na tri, četiri metara drva koji me čekaju - rekla je ona za Grand.

Dragana Mirković uživa u istorijskom zdanju

Zamak Ebenfurt nadomak Beča je oaza mira za Draganu Mirković. To je istorijsko zdanje iz 12. veka koje se prostire na 12.000 kvadratnih metara, u kome je krajem 17. veka boravila Marija Terezija.

Enterijer su Dragana i njen bivši suprug Toni zajedno sređivali. Odabirom nameštaja se, uglavnom, on bavio, a kupovali su ga uglavnom u Italiji.

1/8 Vidi galeriju "TO ŠTO POSEDUJEM DVORAC NIJE DOKAZ SREĆE" Dragana Mirković upisana u zemljišnim knjigama kao vlasnica velelepnog zdanja Foto: Kurir TV

Pevačica je otkrila da je posebno ponosna na kupatilo koje su ukrasili svarovski kristalima. Dvorac poseduje balsku dvoranu, gde pevačica organizuje glamurozne porodične proslave, a radi se i na muzeju u sklopu imanja, koji će biti otvoren za posetioce. Govoreći o svojoj luksuznoj nekretnini, Dragana je istakla da ne zna kokliko je soba u njenom novom domu, ali je poznato da dvorac ima čak 235 prozora.

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