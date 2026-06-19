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Pevačica Maja Nikolić podelila je sa svojim pratiocima na Instagramu emotivan trenutak sa partnerom. Na fotografiji koju je objavila vidi se kako njih dvoje uživaju u zajedničkim trenucima kraj mora, razmenjujući nežan poljubac.

Uz objavu je dodala pesmu "Uzmi me", kao i poruku koja je privukla veliku pažnju: "Moj muž, moj producent, moj život, moje sve".

1/6 Vidi galeriju Popularna pevačica Maja Nikolić iznenadila je i oduševila svoje pratioce na Instagramu kada je na storiju podelila veoma emotivan trenutak sa svojim partnerom Foto: Printscreen, Privatna Arhiva, Kurir Televizija

Iz priloženog se jasno vidi da među njima i dalje sve pršti od strasti i da uživaju u svakom zajedničkom trenutku na plaži, a ovom objavom Maja je još jednom pokazala koliko joj znači podrška i ljubav njenog partnera.

Maja Nikolić ima dva sina

Maja Nikolić, podsetimo, ima dva sina, a prilikom jednog od porođaja u Nišu u sali je bio i njen kolega Sandro Marković iz "Prsluk benda". On se sada prisetio tog trenutka u bolnici, pa otkrio nepoznate detalje.

Aleksandar Sandro Marković govorio je o danu kada je pevačica Maja Nikolić donela sina na svet, a kako kaže nije baš da je on porađao, ali je bio u sali kada se sve dešavalo.

1/5 Vidi galeriju Maja Nikolić srećna žena Foto: Print Screen Kurir TV, Printscreen Instagram, Damir Dervišagić, Shutterstock/Shipilov77777

- To su Majine priče, nisam je ja porađao. Ona se porađala, a ja sam bio dežurni lekar i igrom slučaja se našao tu. Prisustvovao sam porođaju i doveo sam još 15 studenata da gledaju. Katastrofa joj je bilo, ali ne može da reaguje žena koja se porađa, koju boli svaka koska u telu - prisetio se Sandro.

Kako dalje navodi, on je morao da dovede studente na praksi i ništa od toga nije bilo iscenirano.

- Morao sam dovesti studente da vide porođaj, to što je bila Maja Nikolić to je igra slučaja. Bio sam na kruženju tom koje imamo na stažiranju i bio sam na ginekologiji i potrefilo se da se Maja porađa. To je jedina pevačica gde sam prisustvovao porođaju - rekao je Sandro, prenosio je Hype.