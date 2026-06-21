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Maja Nikolić potvrdila je da je stala na ludi kamen i izgovorila sudbonosno "da" muškarcu s kojim već duže vreme gradi zajednički život. Kako je Kurir prvi pisao, venčanje je održano u strogoj tajnosti još tokom zime, daleko od očiju javnosti, a sad je pevačica odlučila da više ne krije svoju sreću.

Sad je sve potaman

Da u njenom životu cvetaju ruže, jasno je već na prvi pogled. Maja trenutno boravi na medenom mesecu sa suprugom, a deleći njihovu romantičnu svakodnevicu, podelila je i s pratiocima na društvenim mrežama nekoliko zanimljivih slika.

Na fotografijama koje je objavila na Instagramu vidi se da zaljubljeni par uživa u pravoj letnjoj idili - kupanju, sunčanju i zajedničkim trenucima pored mora. Maja nije skidala osmeh s lica, a mnogi su primetili da pevačica nikad nije delovala srećnije. Fotografija s plaže otkriva opuštenu atmosferu. Ovog puta u prvom planu nisu scena, reflektori i mikrofon, već ljubav, more i trenuci provedeni s čovekom kojeg je izabrala za životnog saputnika. Maja je već neko vreme priželjkivala mir i stabilnost na privatnom planu, te je upravo to pronašla kraj svog supruga. Zbog toga nije želela da od venčanja pravi medijski spektakl, već da najvažniji dan u životu podeli samo s najbližim ljudima. Sudeći po objavama s društvenih mreža, medeni mesec protiče u znaku romantike, dugih šetnji pored obale i uživanja u svakom zajedničkom trenutku. Mnogi su primetili da Maja izgleda odmorno, nasmejano i ispunjeno, a upravo to je najbolji dokaz da joj ljubav i te kako prija.

Foto: Printscreen



Podsetimo, Kurir je početkom godine objavio da je Majin novi suprug ugostitelj, vlasnik kafane u kojoj se pevačica često pojavljuje i nastupa. Upravo na tom mestu, prema rečima našeg izvora, njihova romansa se dodatno učvrstila.

On je u prošlosti dovođen u vezu s rakovičkim klanom, čiji je vođa bio Nebojša Stojković Stojke, nevenčani suprug Katarine Živković, ali se danas bavi isključivo privatnim biznisom i živi porodičnim životom.

Našla svoj mir i sreću

1/5 Vidi galeriju Pevačica srećna i zaljubljena Foto: paparaco lov printcreen, Printscreen Instagram



Do saznanja o venčanju došli smo nakon porodičnog slavlja koje je Majin partner tada organizovao povodom rođendana svog unučeta. Tom prilikom, u krugu najbližih prijatelja i rodbine, saopštio je da planira ženidbu i da će svečani čin biti upriličen već u februaru.

- On je izuzetno dobar i zabavan čovek. Baš je zaljubljen u Maju i vidi se da im je zajedno lepo. Idu jedno uz drugo. Poznaju se već neko vreme, a ona često peva u njegovoj kafani. To je jedno intimno mesto, s posebnom atmosferom, gde dolaze prijatelji i ljudi koji vole dobru muziku i prijatno društvo. Na rođendanu njegovog unučeta smo saznali da se ženi - rekao je izvor blizak paru.