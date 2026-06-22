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Maja Nikolić dane provodi na medenom mesecu u Grčkoj, odakle redovno deli fotografije i snimke sa svojim pratiocima na društvenim mrežama.

Leto po meri zvezde

Pevačica je pokazala kako izgleda njena svakodnevica na odmoru, a posebnu pažnju privukla fotografija na kojem se vidi kako vozi kvad od smeštaja do plaže. Dobro raspoložena i nasmejana, pevačica je uživala u vožnji i letnjoj atmosferi, ne skidajući osmeh sa lica.

Sve joj je potaman

1/5 Vidi galeriju Pevačica živi kao u raju Foto: Printscreen, Printscreen Instagram, Kurir, Nikola Anđić

Na objavljenim fotografijama Maja pozira u kupaćem kostimu koji je istakao njenu figuru i bujne obline, pa su se ispod objave nizali brojni komentari pratilaca. Mnogi su primetili da pevačica deluje nikad srećnije, dok su joj fanovi poručivali da blista i da joj odmor očigledno prija. Nije nam promaklo ni to da je Maja vidno pocrvenela od sunca, izgleda da je suprug ne maže kako treba zaštitnim faktorom.

- Savršen osećaj. Vožnja kvadom po prelepim plažama Halkidikija- napisla je Nikolićeva.

Sve podređeno hedonizmu

Romantična putovanja, vožnja kvadom, sunčanje i uživanje na plaži samo su deo atmosfere koju je prenela svojim pratiocima.

Da joj medeni mesec i te kako prija, govori i činjenica da gotovo na svakoj fotografiji pozira nasmejana i raspoložena, dok fanovi sa nestrpljenjem očekuju nove ekskluzivne objave sa grčkog primorja.