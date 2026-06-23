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Mihajlo Veruović Vojaž važi za jednog od najpopularnijih domaćih izvođača mlađe generacije. Reper je godinama nizao hitove, punio klubove i dominirao trending listama, zbog čega su brojni brendovi želeli upravo njega za zaštitno lice svojih proizvoda.

Tokom godina Vojaž je reklamirao različite proizvode, od pasti za zube koje obećavaju blistavo bele zube, pa sve do sopstvenog ledenog čaja, koji je pre nekoliko godina lansiran uz veliku marketinšku kampanju. Međutim, čini se da iza cele priče nije sve bilo tako uspešno kako je izgledalo.

Influenser Luka Bojović, poznatiji kao Luks, koji je svojevremeno bio zadužen za marketing određenih proizvoda na Balkanu, između ostalih i Vojaževih proizvoda, tokom lajva na Tiktoku izneo je detalje koji su mnoge iznenadili. On je komentarisao saradnje s poznatim ličnostima bez dlake na jeziku, što je izazvalo velike reakcije.

- Radili smo ledeni čaj za Vojaža i ajde, nismo mi bili vlasnici brenda, već je to bila austrijska firma. Mi smo bili zastupnici za Balkan i bilo je baš klimavo. Završili smo posao u minusu - rekao je Luks.

Njegova izjava brzo je počela da se deli društvenim mrežama, a mnogi su ostali iznenađeni činjenicom da proizvod iza kojeg je stajalo jedno od najpoznatijih imena domaće muzičke scene nije ostvario očekivane rezultate na tržištu.

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Anja Bla loše prošla s kupaćim kostimima

Međutim, Vojaž nije bio jedina tema o kojoj je Luks govorio. On se osvrnuo i na biznis Anje Bla, za koji tvrdi da nije prošao ništa bolje.

Prema njegovim rečima, prodaja kupaćih kostima koje je promovisala poznata influenserka doživela je potpuni fijasko.

- Prodali smo tri kompleta kupaćih kostima - ispričao je on, šokirajući pratioce.

S druge strane, nisu svi projekti završili neslavno. Luks je otkrio da je radio i na promociji "smokija" crnogorskog influensera Jovana Radulovića Jodžira, za koji tvrdi da je postigao neverovatan uspeh na tržištu.

Kako je naveo, proizvod se prodavao izuzetno dobro, i to u periodu kada je jedan od najuticajnijih jutjubera na Balkanu Baka Prase lansirao svoj čips.

Ove informacije ponovo su pokrenule raspravu o tome koliko popularnost na društvenim mrežama zaista garantuje uspeh proizvoda. Dok pojedini influenseri i muzičari bez problema rasprodaju sve što potpišu svojim imenom, drugi očigledno ne uspevaju da privuku kupce uprkos milionskoj publici.

Jedno je sigurno, iza glamuroznih kampanja i velikih marketinških najava često se kriju rezultati koje javnost nikad ne vidi.

Foto: Preent Screen

Repera osudili da preko Breskvice pravi marketing

Podsetimo, reper se nakon što je pustio u prodaju svoje ledene čajeve, našao na meti kritika, pa su ga na društvenim mrežama osudili da pravi marketing preko svoje bivše partnerke Anđele Ignjatović Breskvice, s obzirom na to da je jedan od čajeva bio sa ukusom breskve. On se tada oglasio i otkrio da to nije istina, ali mu je malo ko poverovao.

- Nema veze s vezom! Ne pravim ja ništa, to je na moj račun, nije to na njen račun. Nema to veze s njom ni na koji način, jednostavno i sam ukus breskve je najkomercijalniji ukus ledenih čajeva i zato je glupo da se ne uradi najkomercijalniji ukus, i to smo mi uradili - istakao je on, te na konstataciju kako mnogi to povezuju i komentarišu, kratko odgovorio:

- Jasno mi je, naravno, ali davno smo mi to prerasli.