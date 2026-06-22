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Nakon što je jutros, odlukom publike i sa najmanjim procentom glasova, napustila rijaliti "Elita 9", Aleksandra Jakšić prvi put je otvoreno govorila o svom odnosu sa Anđelom Rankovićem.

Aleksandra o Anđelu: "Imali smo specifičan odnos tokom cele sezone"

Kako je istakla, njih dvoje su tokom cele sezone bili veoma bliski i delili poseban odnos, uprkos brojnim izazovima i pokušajima drugih da ih udalje jedno od drugog.

1/4 Vidi galeriju Kako je jutros, odlukom publike sa najmanjim procentom glasova, napustila "Elitu 9", oglasila se Aleksandra Jakšić Foto: Printscreen, Antonio Ahel/ATAIMAGES

- Bili smo jako bliski i imali smo specifičan odnos tokom cele sezone. Suočavali smo se sa mnogim preprekama i vetrovima koji su pokušavali da nas razdvoje, ali smo uvek ostajali jedno uz drugo. Teško mi je da definišem šta smo zapravo bili. Onako kako ste vi videli, tako je i bilo. Nisam želela da naš odnos dobije etiketu, niti sam osećala potrebu da ga definišem - rekla je Aleksandra.

- Simpatije tu jesu, jesu...Ja nisam neka šifalica koja će da ulazi u veze i da se ljubaka, kao što je i on ušao da bude ono što jeste. Uživali smo u društvu jedno drugog i to je bilo to, možda nešto bude, a možda i ne, zato i jeste trajao. Gledam podelu i napisala sam na papiriću: "sada ćemo da vidimo ko kosi, ko vodu nosi", on je rekao: "ljubim te Jakšić, Loro Pijano" (tekst pesme Nući)...Nisam dozvoljavala da bilo ko narušava naš odnos, ko god je pokušao da se približi malo više, doživeo je kao i ostale devojke. Poenta je da ko god da je prišao, morao je da odstupi - ističe Jakšićka za Elita.rs.

"Janjuš je bio prvi udarac za Milenu Kačavendu, nisam planirala vezu sa njim"

1/4 Vidi galeriju Marko Janjušević Janjuš Foto: Printscreen YouTube

Aleksandra se, nešto ranije, oglasila i nije štedela reči na račun Milene Kačavende, ali je otkrila i u kakvom je odnosu sa Markom Janjuševićem Janjušem.

- Kada sam ušle u prve sukobe sa Kačavendom, rekla sam da ću sve na kašičicu udarce da joj doziram. Janjuš je bio prvi udarac koji sam zadala, naravno, nisam planirala vezu sa njim. Prihvatila sam njegovu igricu, kao i on moju, a došla sam do cilja da se njih dvoje razdvoje i posvađaju, pa sam uspela da okrenem njene prijatelje da postanu moji, a bili su njeni. Možda mi je namera bila bezobrazna, ali smo na kraju postali prijatelji - rekla je Aleksandra, pa je nastavila:

- Do neke granice smo se igrali, do neke zezali, bio je plan da on dođe kod mene u hotel, da bude omiljeni, da ne bi išlo u nekom smeru u kom ne treba, jer ne bi bilo fer ni prema meni, ni prema njemu, pa smo tu stavili tačku. Da li ima dobro mišljenje o meni?! Ne znam, videćemo tek, ne znamo šta ko o kome priča kada nismo tu.

Kurir.rs/Pink.rs