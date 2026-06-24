Slušaj vest

Pevačica Jelena Karleuša žestoko je udarila na nekadašnju prijateljicu Milicu Pavlović na društvenoj mreži Iks, ismevajući naziv njenog novog albuma „Caka“, ali i njene fanove.

Foto: Printskrin/Instagram

Sukob je dodatno eskalirao nakon što je Milica predstavila vizuelni koncept albuma, koji su pojedini korisnici društvenih mreža ocenili kao kopiju. Nakon što je sa svog Instagram profila obrisala više od 6.000 objava, pevačica je izazvala veliku pažnju javnosti najavom šestog studijskog albuma „Caka“, čije je objavljivanje zakazano za 25. jun.

1/6 Vidi galeriju Jelena Karleuša i Milica Pavlović Foto: ATAIMAGES, ATA Images

Pevačica je predstavila inovativni vizuelni identitet na kojem pozira u crvenom, providnom trikou na krovu aviona koji nosi njeno ime.

Još jedan nizak udarac

Iako su je brojne kolege, poput Nikolije, Relje Popovića, Džejle Ramović i Rade Manojlović podržale, ovaj hrabar potez izazvao je i lavinu negativnih reakcija zbog navodnog kopiranja idejnog koncepta.

Na optužbe nezadovoljnih korisnika društvenih mreža ubrzo se nadovezala i Jelena Karleuša, čime je njihov višegodišnji odnos i zvanično dotakao samo dno.

Karleuša je iskoristila priliku da na društvenoj mreži Iks direktno ponizi mlađu koleginicu i njenu bazu obožavalaca.

"Ona nema fanove. To su moji na godišnjem odmoru koji se upravo završava", poručila je Karleuša u svojoj objavi.

Ubrzo nakon toga, usledio je još jedan nizak udarac u ovom medijskom ratu.

1/14 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Petar Aleksić

Osvrnuvši se na sam naziv albuma "Caka", Karleuša je ironično prokomentarisala: "Caka? Možda je neka engleska reč gde se C čita kao K?".

Dok Karleušini fanovi podržavaju ove izjave i nazivaju Milicin novi projekat "jeftinom zabavom" i "cajkom", Pavlovićeva za sada ne ulazi u direktan okršaj.

Milica, koja je za novi album udružila snage sa svetski priznatim grčkim kompozitorom Fivosom, svojim kolegama i fanovima je povodom prozivki suptilno i duhovito poručila da "na ovaj let prima samo hrabre putnike".