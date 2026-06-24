Slušaj vest

Nakon što se Sloba Radanović sreo sa bivšom partnerkom Lunom Đogani i njenim sadašnjim partnerom Markom Miljković, supruga pevača, Jelena Radanović, otišla je iz zemlje.

Luna i Marko, otvoreno su progovorili o susretu sa Slobom, koji se dogodio sinoć kad su se zadesili na istom događaju.

- Nije nam neprijatno, nema razloga. Bilo je pitanje vremena kada ćemo se negde sresti. Nema razloga da se poteže tema koja je bila pre 10 godina ljudi. Davno je stavljena tačka na to - otkrio je Miljković.

Ovako je to sinoć izgledalo:

01:02 Luna i Sloba oči u oči nakon toliko godina Izvor: Kurir

Oni su tada i prokomentarisali nedavne navode da u njihovom odnosu nešto nije kako treba i da se razvode.

- To su samo tračevi koji nas prate već sedam godina. Navikli smo na to, ne opterećujemo se. Nismo dužni da budemo 24 sata pred kamerama kao u rijalitiju. Ako nas nema ne znači da se razvodimo već nam ne prija možda u tom trenutku da se pojavljujemo pošto smo i mi ljudi od krvi i mesa. Treba i nama malo da se ugasimo - rekli su oni.

Jelena otišla iz Srbije

Slobina žena, Jelena Radanović otišla je iz Srbije sa decom. Ona nije otkrila kuda se zaputila, ali je podelila kadar iz aviona, a nije poznato da li je suprug krenuo sa njom.

Foto: Printscreen

"Razmišljam da se razvedem"

Na mrežama je usledio opšti haos kada je Jelena Radanović ostavila zanimljiv komentar ispod videa u kojem je gostovala naša glumica Eva Ras.

U objavljenom viralnom snimku, a postavila ga je glumica Marijana Rakočević Zmajček, Eva je otvoreno govorila o intimnim odnosima. Glumica je tad priznala da loš intimni život i te kako jeste razlog za prekid braka, i istakla da se upravo zbog toga rastala od Danila Kiša.

1/4 Vidi galeriju Jelena Radanović pokazala telo u bikiniju Foto: Printscreen Instagram

Slobina supruga se oglasila nakon što je videla snimak i nasmejala mnoge svojim šaljivim komentarom ispod videa.

- Tri puta gledam i opet ne znam da li da se razvodim ili da se ne razvodim - pisalo je u objavi.

Marijana joj je na to odgovorila i poručila joj sledeće reči.

- Hahaha, ti ni slučajno - napisala je ona.

Iza sebe ima brak

Podsetimo, Jelena iza sebe ima brak iz kog je dobila dvoje dece, a jednom prilikom je na Instagramu otvoreno pisala o tome.

- Razvod je u svakom slučaju loše iskustvo, bez obzira na okolnosti, ali ne mora da bude trauma. Samo ga šutnemo tamo u prošlost. Bez "jadna ja". Imala sam milion loših životnih okolnosti, ali sada imam nula trauma. Samo ustaneš ujutru i tako odlučiš. Dobro jutro, ja sam srećna - napisala je Jelena tada.

BONUS video: