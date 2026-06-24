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Legendarna pevačica narodne muzike, Lepa Lukić, nedavno je hitno hospitalizovana nakon što je doživela nezgodu tokom obične kupovine. Lepa je pala nasred prodavnice i tom prilikom ozbiljno povredila nogu

Lepa Lukić se sada oglasila i do detalja opisala kako je došlo do povrede, otkrivši da oporavak zahteva mirovanje.

Lepa Lukić spremna za nove izazove Foto: Kurir, Printscrean, Nemanja Nikolić

Pala sam na kolena i odrala ih. Noga se izvrnula i došlo je do preloma na dva mesta! Kuvam jedan napitak i mlak ga stavljam na nogu. Sedam dana sam to koristila i bolovi su gotovo nestali. Oporavak ide polako, ali i dalje ne mogu nigde da izlazim", ispričala je pevačica.

"Bolovi su podnošljivi"

Iako su joj lekari stavili gips, Lepa Lukić je priznala da je morala da ga skine i pronađe alternativno rešenje kako bi olakšala sebi proces izlečenja.

Ipak, ni ova teška situacija nije je sprečila da ispoštuje svoje profesionalne obaveze.

Lepa Lukić Foto: Damir Dervišagić

„Imam bolove, ali su podnošljivi. Već 17 dana nosim longetu. Stavili su mi gips, ali sam ga skinula jer nisam mogla da izdržim. Oni ne stavljaju te skuplje longete, pa sam odlučila sama da kupim. Moji su otišli i nabavili... Juče sam čak i snimala i morala sam da koristim hodalicu. Nogu sam držala na tabureu, svi su me pohvalili i rekli da sam veliki profesionalac. Dobila sam veliki aplauz”, istakla je Lepa.

Kurir.rs/Informer

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19:38
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