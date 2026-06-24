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Žena Slobe Radanovića, Jelena Radanović, progovorila je o zdravstvenom problemu sa kojim se susrela pre nekoliko godina. Ona je otkrila da je morala da operiše kuk.

Jelena Radanović nije otkrivala detalje operacije, ali poznato je da se hirurškom zahvatu pribegava kada pacijent trpi hronične bolove i ima ograničenu pokretljivost. Ona je sada odgovorila na pitanje jedne žene koja ju je upitala od čega ima ožiljan na nozi i da li bi podelila svoje iskustvo.

Foto: Prinstceen

- Pre milion godina sam operisala kuk - napisala je kratko Jelena.

Iza sebe ima brak

Podsetimo, Jelena iza sebe ima brak iz kog je dobila dvoje dece, a jednom prilikom je na Instagramu otvoreno pisala o tome.

- Razvod je u svakom slučaju loše iskustvo, bez obzira na okolnosti, ali ne mora da bude trauma. Samo ga šutnemo tamo u prošlost. Bez "jadna ja". Imala sam milion loših životnih okolnosti, ali sada imam nula trauma. Samo ustaneš ujutru i tako odlučiš. Dobro jutro, ja sam srećna - napisala je Jelena tada.

"Razmišljam da se razvedem"

Na mrežama je usledio opšti haos kada je Jelena Radanović ostavila zanimljiv komentar ispod videa u kojem je gostovala naša glumica Eva Ras.

U objavljenom viralnom snimku, a postavila ga je glumica Marijana Rakočević Zmajček, Eva je otvoreno govorila o intimnim odnosima. Glumica je tad priznala da loš intimni život i te kako jeste razlog za prekid braka, i istakla da se upravo zbog toga rastala od Danila Kiša.

Slobina supruga se oglasila nakon što je videla snimak i nasmejala mnoge svojim šaljivim komentarom ispod videa.

1/7 Vidi galeriju Jelena Radanović Foto: Instagram, Printcreen, Preent Screen

- Tri puta gledam i opet ne znam da li da se razvodim ili da se ne razvodim - pisalo je u objavi.

Marijana joj je na to odgovorila i poručila joj sledeće reči.

- Hahaha, ti ni slučajno - napisala je ona.