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Poznati kompozitor i producent Goran Ratković Rale iza sebe ima bogatu karijeru, ali i veoma bogat privatan život koji su nažalost obeležile i teške sudbine i dramatični momenti.

Kraj osamdesetih godina Goran Ratković Rale je proveo u Austriji i upravo taj period mu je zauvek urezao neizbrisiv trag. Tamo je upoznao devojku koja je postala njegova najveća ljubav, ali i njegova najveća bol.

Rale je dve godine živeo u Austriji gde je upoznao Endži, a susret sa svetom u koji je zakoračio bio je potpuni šok za njega.

- Dve godine sam tamo živeo. Upoznao sam tu devojku, ona se zvala Endži... Ali ceo taj, već tada, pazite, to je osamdeset osma, deveta i ja sam ušao u neko... Jednostavno nisam... Ja nisam poznavao čoveka koji se nije drogirao u Austriji. To je neverovatno bilo. Ja sa sela nikad u životu ništa probao nisam, imam otpor, ali ti gledaš ono kao jedini si ti tu nenormalan. I onda tako upoznam nju, ona je bila teška narkomanka. Došao sam u Srbiju i kada sam se vratio u Austriju nje nema kod kuće. I ja je zovem, tražim, pitam gde je Endži, kao ne znam, gde je Endži, ne znam - ispričao je Rale ranije i dodao:

1/4 Vidi galeriju Goran Ratković Rale Foto: Kurir

- I bio je neki gradski festival u jednom mestu, 40 km od mesta gde sam živeo, i mi smo krenuli kao jedan bend domaćin da nas sačeka, to je kao gradski festival, pa druženje je bilo neko i ja vidim na štakama jednu devojku, kažem, taj se zvao Giks, reko: "Giks, Giks, stani", devojka sa štakama ulazi na železničku stanicu i ja otvaram vrata i vidim je. Ona na štakama i ja da joj priđem, prilazi joj neki lik i ljubi je. Kraj. Šok. Ja se samo uhvatim za vrata i nazad.

Iako je u prvom trenutku doživeo emotivni slom misleći da ga je zamenila, prava istina i užas koji je usledio te iste večeri potpuno su ga dotukli.

- I dođemo mi kod tih prijatelja, i jedan moj prijatelj koji je sa drugim autom dolazio, nije to prošlo desetak minuta i kaže: "O, bre, pa ti se već napio". Nisam popio ništa, ali on vidi da nisam dobro. I ja kažem, video sam Endži, znam sigurno da je večeras ovde. I mi krenemo da je tražimo sve, živo, prođemo gore, dole, levo, desno, nema je, mi već krenuli kao da idemo kući i on kaže: "Eno je". I ja pogledam, neka devojka se naslonila na stub, reko, nije ona, kaže: "Kako nije, eno je na stepeništu i štake su pored nje?". I ja priđem i zagrlim je: "Gde si, šta je s tobom, gde si?". I ona: "Pusti me, pusti me, aaa, pusti me", ovi narkomani oko nje, hoće da naprave frku, međutim, ja sam imao tu, tu su dva benda, nas desetak je bilo, i ona: "Ne, moraš da živiš, ja sam gotova, pusti me, moraš da živiš". I to je trajalo možda pola sata i onda su me nekako odvojili od nje i rekli mi: "Rale", Roland su me zvali tamo, "Roland, mi nismo hteli da ti kažemo, ali, da znaš, ona se nadrogirala, sela je na šine, na prugu, i voz je naišao, on je kočio, kočio, kočio, ali, nažalost, udario je voz, otkinuo je deo tela", kako sam ja pokušao da je podignemo, ona, pusti me, pusti me. Bila je u bolnici, jer je bila van životne opasnosti, sredili su to, međutim, došli su ti njeni prijatelji, ajde da kažem, kakvi takvi, iz tog društva i doneli joj garderobu, i ona je pobegla iz bolnice. I onda je umrla od sepse - prisetio se Rale.

Gubitak ga dotukao

Gubitak devojke koju je neizmerno voleo ostavio je ogromnu prazninu, a kompozitor je spas od tuge potražio u potpunom begu od dotadašnjeg života.

- I kad sam čuo da je umrla, ja sam, mislim, to je možda tri ili četiri dana kasnije, samo kaže: "Umrla je", ja sam spakovao stvari dao otkaz tamo gde sam radio, i krenuo kao ulični svirač po Evropi da putujem i da sviram - ispričao je Rale.

1/5 Vidi galeriju Goran Ratković Rale Foto: Nemanja Nikolić, Kurir, Shutterstock, Nemanja Nikolić, ATAIMAGES

Rale je posle toga upoznao crnkinju iz Nigerije u Nemačkoj, koja mu je prišla kao uličnom sviraču, posle ga pozvala na ručak i koja mu je pomogla možda da ipak u tom trenutku lakše preboli Endži i shvati da život mora da ide dalje.

- Jednostavno sam video da sam prenaglio u smislu Endži, iako je ona moja ljubav i dan-danas, ne mogu da kažem. Ja sam i ćerki dao ime Anđela, zbog nje. Sad sam ovoj zaboravio ime, kako se zvala, ali pored nje sam nekako shvatio, čekaj, pa život... postoji život i dalje, ne treba čovek da živi samo uspomene. Tako da mi je ona pomogla u tom smislu - ispričao je Rale, a i njegova bivša supruga imala je svojih pet minuta.

kurir / blic

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