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Aneli Ahmić već dve godine učesnica je rijaliti programa na ružičastoj televiziji. Ona je prošle sezone ušla u rijaliti kao prevarena žena s obzirom da je njen partner Asmin Durdžić uplovio u romansu sa Stanijom Dobrojević, dok je ove sezone ušla kao jedan od najistaknutijih učesnika iz prethode sezone.

Prošle sezone Aneli je ušla u rijaliti za honorar od 1.500 evra nedeljno, a ove sezone duplirala je zaradu. Ahmićeva u Eliti 9 zarađuje 3.000 evra nedeljno, prenose mediji. Ovim saznanjem dolazimo do toga da je Aneli za samo dve godine u rijalitiju uspela da stane rame uz rame sa najpopularnijim učesnicima rijaliti programa.

Njen ukupni honorar iznosiće vrtoglavih 120.000 evra. Od ove basnoslovne cifre, starleta bi po izlasku komotno mogla da kupi stan u Beogradu.

1/5 Vidi galeriju Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube

Finale u julu

Milica Mitrović oglasila se na svom Instagramu i otkrila kada će se Elita 9 završiti. Ona je saopštila da će se superfinale održati krajem jula.

Milica Mitrović saopštila je konačan datum superfinala o kojem nedeljama unazad svi spekulišu.

- Superfinale Elite ponedeljak 20.07 u 21 h - napisala je ona.