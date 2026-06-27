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Regionalna pop zvezda Milica Pavlović pomrsila je konce na muzičkoj sceni Srbije kada je pre samo dva dana objavila šesti studijski album.

Pavlovićeva je u jednom prestižnom hotelu u srcu grada organizovala press povodom izlaska deset novih pesama, filmskih spotova i vizuala, kojim je oduševila domaće, ali medije iz regiona koji su stigli u Beograd kako bi podržali njen uspeh.

Improvizovana avionska pista nalazila se na samom ulazu u hotel, dok je sa desne strane bila postavljena tabla na kojoj su predstavnici sedme sile mogli da prate polazak leta iz Beograda za Njujork

Na promociji se služio koktel "skinny bitch" koji je poslednjih dana postao dodatno popularan zbog činjenice da ga Milica spominje u pesmi, a svi predstavnici medija dobili su bording karte.

Nakon uspešnog pressa, Milica je dan završila gostovanjem u jednoj večernjoj emisiji na TV Prva, gde je govorila o svom novom projektu, saradnji sa domaćim, ali i svetskim autorima, kao i svom privatnom životu. Ono što je posebno ganulo sve gledaoce, ali i korisnike mreža jeste njena priča o porodici. Baka Radi i deki Vladimiru koji su joj bili sve, a kojih više nema.

1/7 Vidi galeriju Milica Pavlović na promociji novog albuma "Caka" Foto: Petar Aleksić

Emotivna ispovest

-Stigao je januar, a ja po prvi put nakon velikog broja uspešnih koncerata, turneja i uspeha albuma "Posesivna bivša" nisam otputovala iz Srbije da malo odmorim, kao što to inače radim. Odlučila sam da spakujem kofer i krenem u svoj Bunibrod. Potpuno sam smetnula sa uma da će mi dani daleko sporije prolaziti u zatvorenom prostoru, s obzirom na to da je zimski period. Ne mogu da kažem da sam bila usamljena, viđala sam se i sa komšijama, družila se sa rođacima...Međutim, kada sam u jednom trenutku ostala u četiri zida i shvatila da je kuća prazna, da sam tu sama, a da dolaze Badnje veče i Božić bilo mi je jako teško. Shvatila sam da mog deke i moje bake nema i da su zaista "otišli"...Rekla sam sebi: "Okej, nećeš da kloneš, hajde da vratiš onu jaku Milicu" - rekla je Pavlovićeva i ganula sve iskrenošću.

Na pitanje voditeljke da li joj je teže bilo tokom dana ili noći, rekla je.

-Noć mi je izuzetno teško padala, na TV-u su išle serije koje sam gledala sa njima. Vraćali su mi se filmovi kada sam bila tinejdžerka dok su me čekali da dođem kući iz grada ili sa nekog putovanja. Eto, tada sam osvestila da njih zaista nema - rekla je pop zvezda.

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