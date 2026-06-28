"SEO SAM NA POD I U ĆOŠKU VIDEO LIK PATRIJARHA PAVLA" Zahar otkrio kako je nastao hit "Vidovdan": Za 5 minuta sam...
Milutin Popović Zahar je 1989. stvorio pesmu „Vidovdan“, koja je prema mišljenju mnogih, jedna od tri najčuvenije srpske numere.
U svom svedočenju Zahar je otkrio kako je antologijska pesma nastala i ko mu je bio izvor ispiracije i velika pomoć.
- Pozvao me je direktor PGP i rekao mi da ga je zamolio sekretar Patrijaršije da se, pre proslave 600 godina od Kosovskog boja, napravi deset pesama o Kosovu. Izbor je pao na mene. To je najbolje što sam uradio u životu. U kratkom vremenu sam imao tu inspiraciju. Pola dana sam osećao strašnu groznicu, nisam znao kako se zovem. Od besa sam seo na pod i odjednom u ćošku video lik patrijarha Pavla, koji tada još nije bio patrijarh. On je bio jedan starac koji je sam sebi pravio opanke i zvali su ga živi svetac. Lično ga nisam poznavao. Kao da mi je poslao poruku preko neke sile božanske. Ja sam za pet minuta napisao i melodiju i sve strofe. Za pet minuta, a u meni je to vrilo mesec dana", ispričao je Zahar.
Iako je "Vidovdan" snimila Zaharova bivša supruga Goca Lazarević, kompozicija je najpre ponuđena Vesni Zmijanac,
Kako je Goca jednom prilikom otkrila, njena koleginica tada nije prihvatila da snimi pesmu iz straha za svoju karijeru.
- Moj bivši suprug Milutin Popović Zahar je te 1989. pravio kompilaciju novih pesama povodom 600 godina od Kosovske bitke. Pesma „Vidovdan“ je bila namenjena Vesni Zmijanac. Čim sam je čula, zakukala sam koliko je dobra. Međutim, Vesna nije htela da je snimi, jer je u to vreme bila najpopularnija u bivšoj Jugoslaviji i plašila se da se ne zameri drugim narodima. Na kraju sam je otpevala ja i ponosna sam zbog toga. Volim sve narode, ali ja sam Srpkinja i dičim se time - izjavila je Goca za Novu pre izvesnog vremena.