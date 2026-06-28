- Pozvao me je direktor PGP i rekao mi da ga je zamolio sekretar Patrijaršije da se, pre proslave 600 godina od Kosovskog boja, napravi deset pesama o Kosovu. Izbor je pao na mene. To je najbolje što sam uradio u životu. U kratkom vremenu sam imao tu inspiraciju. Pola dana sam osećao strašnu groznicu, nisam znao kako se zovem. Od besa sam seo na pod i odjednom u ćošku video lik patrijarha Pavla, koji tada još nije bio patrijarh. On je bio jedan starac koji je sam sebi pravio opanke i zvali su ga živi svetac. Lično ga nisam poznavao. Kao da mi je poslao poruku preko neke sile božanske. Ja sam za pet minuta napisao i melodiju i sve strofe. Za pet minuta, a u meni je to vrilo mesec dana", ispričao je Zahar.