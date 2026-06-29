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Popularni par, Mirko Šijan i njegova supruga Bojana svojim primerom pokazuju da se vredan rad isplati. Oni su nedavno doneli odluku da prošire porodični posao sa pilićima, a taj biznis započeli su Bojanini roditelji. Tako je ovaj mladi bračni par zakupio novu tezgu na pijaci u Surčinu. Da su uspeli tokom svog vrednog rada, govori u prilog tome da njihov dnevni pazar navodno nikad ne padne ispod 300.000 dinara.

Dok dobro razrađen posao funkcioniše, oni provode slobodno vreme u velelepnoj porodičnoj vili u Surčinu, a njena vrednost procenjuje se na 700.000 evra.

Mirko i Bojana ozbiljno pristupaju poslu, a izvor blizak Šijanovima je otkrio neke detalje ovog njihovog poduhvata.

- Izabrali su veoma prometno mesto, baš su se dali u svemu tome. I Mirko i Bojana su veoma vredni, posvetili su se porodici i tom poslu od kojeg uzimaju ozbiljne pare - priča izvor.

1/7 Vidi galeriju Bojana Rodić i Mirko Šijan Foto: Ana Paunković, Printscreen/Instagram

"Dobar je taj mali, vredan"

Bez obzira što dobro zarađuju, Mirko nemka problem da na pijaci radi i najteže poslove. Neretko se može videti kako on donosi robu, a čak pere piliće i sređuje sudove nasred pijace na česmi, što je za svaku pohvalu, a reči hvale imaju i prodavci sa okolnih tezgi.

- Dolazi Mirko, kako ne. Ne dolazi svaki dan, više traže Bogdana ( prim. aut. tasta) za posao, njega znaju ljudi, ali pomogne i on nekad. Dođe da sanese piliće, da vidi da li treba nešto, kod njih je tezga uvek puna. Zna i na česmi da opere opere piliće i sredi sudove u kojima je bila roba. Imaju posla po ceo dan, i ja kod njih pazarim meso.

Toliko posla ima da traže sad još jednu prodavačicu. Svaka im čast stvarno, a on dečko, vidi se da je vaspitan onako narodski. Ne može ni po čemu da se vidi ni da je bogat, ni ko je ni šta je. Izgleda kao svi mi, obučen kao svi mi majica pantalone. Dobar je taj mali, nasmejan, vredan. I da pomogne i da radi, svaka čast - rekla je za "Telegraf" jedna prodavačica sa ove pijace.

Druga koleginica sa pijace tvrdi da Šijan ima sjajan odnos sa svima.

1/5 Vidi galeriju Mirko Šijan i Bojana Rodić Foto: Damir Dervišagić

- On zna čak i da pomogne drugima, kao svi mi tako stane popriča, ja prodajem voće na ulazu, pa ih viđam stalno kad dolaze da donesu piliće. Svi se mi ovde znamo, pa se družimo ceo dan, ali oni dođu ujutru samo za robu i odu, mada ne radi on to često, ja sam ovde svaki dan, a oni ne, imaju para pa ne moraju oni, imaju ko će.

Pa ne pričamo ništa posebno, kao i sa svakim čovekom, ja mu se javim, a on me pita kako je, pitam je l ima posla i tako, dečko ko dečko - istakla je druga koleginica ovog popularnog para.

Uživaju u vili od 700.000 evra

Kad završe sve svoje dnevne obaveze, Mirko i Bojana odlaze u svoj luksuzni dom. Mirko je nedavno podelio fotografije svog doma, pa su se videli kadrovi urednog dvorišta u kom centralno mesto zauzima veliki bazen. Oni ovde žive sa Mirkovom majkom, popularnom pevačicom Gocom Božinovskom.

- Ovde sam 20 godina i navikla sam na Surčin jer sam i pre useljenja devet godina živela u ovom kraju. Upravo ovaj dom čuva najlepše uspomene koje imam, posebno one vezane za mog pokojnog supruga, rođenje naše dece, njihovo detinjstvo... Nikad, ali nikad se ne bih iselila iz njega. Ovde je moja sreća. Deca dolaze i odlaze, a ja ostajem.

Što bi rekla moja ujna: "U toj kući ćeš biti dok te snaja ne izbaci." E tad bih možda spakovala kofere i otišla, samo da mom Mirku bude lepo - izjavila je pevačica jednom prilikom, prenosi Blic.

Ovako su izgledali nedavno, kada su otputovali na luks destinaciju:

1/4 Vidi galeriju Nataša Rodić, Bojana i Mirko Šijan na putovanju Foto: Printscreen instagram

Da Goca ceni svoju snaju i miran porodični život koji vode, govore i njenepohvale na račun Bojaninih manira i domaćinskih veština:

- Oni se zabavljaju, mnogo se vole, mnogo se lepo slažu. Ona je predivna, ona je jedna lutka, prirodno je lepa, toliko je vaspitana. Ona se ponaša kao da ima 50 godina, u kući. Mislim da ne može da joj priđe nijedna žena u gradu.

Ona je takva domaćica. Sve zna, sve kuva... Kažem, svaka čast njenim roditeljima. Ja sad uđem u kuću, okrenem se, u Mirkovoj sobi je sve pod konac. Stvarno je dobra. Zaslužila je, da ne znam šta bih uradila za nju. Mimo lepote, baš je dobro dete - dodala je Goca jednom prilikom za domaće medije.

1/7 Vidi galeriju Bojna Rodić Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen

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