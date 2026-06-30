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Dok na društvenim mrežama svakodnevno deli fotografije i snimke s letovanja u Grčkoj, na kojima deluje bezbrižno, nasmejano i raspoloženo, susret naše ekipe s Majom Nikolić ostavio je potpuno drugačiji utisak.

Sve se vidi

Popularna pevačica, koja poslednjih dana objavljuje kadrove s plaže, iz restorana i šetnji uz more, u jednom trenutku viđena je u selu Afitos u znatno drugačijem izdanju.

U ovakvom izdanju je nismo videli

Eksluzivni paparaco Foto: Kurir


Umesto širokog osmeha koji prati gotovo svaku njenu objavu na Instagramu, ovog puta na njenom licu nije bilo ni traga vedrom raspoloženju. Delovala je zamišljeno, povučeno i vidno zbunjeno. Prema onome što je naša ekipa mogla da primeti, a u prilog čemu svedoče fotografije, Maja je u jednom trenutku zastala i nekoliko minuta gledala u daljinu. Izraz njenog lica bio je ozbiljan, a delovalo je kao da razmišlja o nečemu što joj je zaokupilo pažnju.

Stoji mirno 

Zanimljivo je da Maja i dalje na svojim profilima objavljuje vedre fotografije s letovanja. Na njima se može videti kako uživa u kupanju, ispijanju kafe uz more, obilasku lokalnih znamenitosti i večerama u grčkim restoranima.

Provodi vreme kako želi

Pevačica sa suprugom na odmoru Foto: Printscreen, paparaco lov printcreen


Pevačica je poznata po tome da s publikom često deli detalje iz privatnog života, pa ne krije koliko voli Grčku, u koju se godinama vraća.
Susret u Afitosu pokazao je ipak jednu drugačiju sliku, onu koja se retko može videti na internetu. Bez osmeha i u ozbiljnom raspoloženju, Maja je delovala zamišljeno dok je sa suprugom obilazila mesto.
Na društvenim mrežama često se prikazuju samo najlepši trenuci, dok svakodnevni život, čak i na odmoru, donosi čitav spektar emocija. Zbog toga jedan ozbiljan izraz lica ne mora da znači da se u Majinom životu dešava nešto neobično.

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