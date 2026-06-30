OVO JE PRAVO STANJE MAJE NIKOLIĆ!Osmeh na mrežama, ozbiljno lice u stvarnosti!
Dok na društvenim mrežama svakodnevno deli fotografije i snimke s letovanja u Grčkoj, na kojima deluje bezbrižno, nasmejano i raspoloženo, susret naše ekipe s Majom Nikolić ostavio je potpuno drugačiji utisak.
Sve se vidi
Popularna pevačica, koja poslednjih dana objavljuje kadrove s plaže, iz restorana i šetnji uz more, u jednom trenutku viđena je u selu Afitos u znatno drugačijem izdanju.
U ovakvom izdanju je nismo videli
Umesto širokog osmeha koji prati gotovo svaku njenu objavu na Instagramu, ovog puta na njenom licu nije bilo ni traga vedrom raspoloženju. Delovala je zamišljeno, povučeno i vidno zbunjeno. Prema onome što je naša ekipa mogla da primeti, a u prilog čemu svedoče fotografije, Maja je u jednom trenutku zastala i nekoliko minuta gledala u daljinu. Izraz njenog lica bio je ozbiljan, a delovalo je kao da razmišlja o nečemu što joj je zaokupilo pažnju.
Stoji mirno
Zanimljivo je da Maja i dalje na svojim profilima objavljuje vedre fotografije s letovanja. Na njima se može videti kako uživa u kupanju, ispijanju kafe uz more, obilasku lokalnih znamenitosti i večerama u grčkim restoranima.
Provodi vreme kako želi
Pevačica je poznata po tome da s publikom često deli detalje iz privatnog života, pa ne krije koliko voli Grčku, u koju se godinama vraća.
Susret u Afitosu pokazao je ipak jednu drugačiju sliku, onu koja se retko može videti na internetu. Bez osmeha i u ozbiljnom raspoloženju, Maja je delovala zamišljeno dok je sa suprugom obilazila mesto.
Na društvenim mrežama često se prikazuju samo najlepši trenuci, dok svakodnevni život, čak i na odmoru, donosi čitav spektar emocija. Zbog toga jedan ozbiljan izraz lica ne mora da znači da se u Majinom životu dešava nešto neobično.