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Mirko Gavrić na domaćoj muzičkoj sceni gradi karijeru više od dve decenije. Osim što se bavi pevanjem, Mirko se bavi i autorskim radom u studiju. Oprobao se i u rijalitiju "Zadruga 2", radio je i kao muzički producent "Pinkovih zvezda", a njegov život obeležio je i razvod od pevačice Dragane Rakčević, o kojem su svojevremeno brujali mediji.

O svemu je otvoreno Mirko Gavrić govorio za medije, a za početak je otkrio da sprema povratak.

- Jako sam zadovoljan i srećan, danima slušam te pesme. U pozitivnom sam vajbu. Energija mi je super. Jedva čekam da to sve prezentujem publici - rekao nam je Mirko, pa smo ga pitali da li će na albumu možda naći novi dueti sa Anabelom Atijas i Martom Savić.

- Može da se nađu i neki dueti. Ne radim na novim pesmama Marte Savić i Anabele. Trenutno se bavim koncertom Seke Aleksić, odnosno, imam zaduženja oko cele njene turneje. Zadužen sam kao muzički producent. To traje godinu i po dana. Bavim se time studiozno i trudimo da se bude maestralno, najbolje moguće što može - rekao je Mirko i otkrio kakva je saradnja sa Sekom Aleksić.

Foto: Printscreen TV Pink

- Super nam je saradnja. Žena koja zna šta hoće, jasna i konkretna. Legli smo jedno drugom, jer smo oboje otvoreni i jako brzo radimo. Ona ima ideju, ja odmah imam reakciju, onda ona ima reakciju na moju reakciju. Ne svađamo se, nemamo ni kreativne rasprave. Nismo takvi likovi. Imamo situacije kada nam mišljenja nisu ista, ali se nađe kompromis. U stvari, imali smo momenat kada smo radili nove pesme, pa sam insistirao da otpeva neku psovku. Ona je htela, ali rekla: "Samo razmisli da li tkao nešto meni pristaje". Mi smo to snimili, otišla je kući i ja sam sutradan to pustio u kolima i shvatio da to nije za nju - ispričao nam je Gavrić.

"Želim Luni da bude srećna"

Pošto je bio vrlo blizak sa pevačicom Anabelom Atijas, sa kojom ima čak četiri dueta, zanimalo nas je u kakvim je odnosima danas sa njom, ali i njenom ćerkom Lunom Đogani.

- Sa Anabelom sam dobar, ali se ne viđamo često. Ni sa Lunom se nisam video skoro. Davnih dana sam se zakleo da nju neću komentarisati. Ja sam neko ko je nju jako podržavao, to se meni u jednom trenutku obilo o glavu i ja sam se zakleo da o njoj ništa više neću pričati javno. Svakako sam poželeo svu sreću na dan kada smo se razišli kao ljudi. Siguran sam da je srećna i voleo bih da je tako - bio je iskren Mirko, a onda smo ga pitali da li je u kontaktu sa pevačem Slobom Radanovićem.

1/5 Vidi galeriju Luna Đogani, pobednica druge sezone rijalitija „Zadruga“, gostovala je u emisiji „Amidži šou“, gde je odgovarala na pitanja pratilaca sa Instagrama i tom prilikom otkrila niz zanimljivih detalja iz privatnog života. Foto: Pink, ATAIMAGES

- Ja sam bio producent takmičenja iz kog je potekao. Radio sam mu čak jednu ili dve pesme. Nismo u stalnom kontaktu, ali nismo ni u lošoj energiji. To su momenti u životu kada ti se putevi raziđu, svako ode negde svojim putem. Ono za šta moram da se borim nije zapravo moje. Ono što prirodno pripada meni biće tu - objasnio je on.

kurir / blic

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