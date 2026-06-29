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Odnos Maje Marinković i Asmina Durdžića mnogi već upoređuju sa njenim najburnijim danima i turbulentnom vezom koju je imala sa Filipom Carem. Čini se da je Maja ponovo upala u isti začarani krug. Isto to mišljenje ima Milica Veličković koja tokom intervjua nije birala reči.

- Ovo je Majina najgora sezona, a ušla je u rijaliti još od Zadruge 3. Ja nju privatno gotivim i baš me briga šta radi tamo, ali ona sebi po osmi put dozvoljava da ponavlja iste greške, i to u još goroj varijanti. Kada si ušao prvi put sa 22 godine, to je jedno, ali sada već imaš 30 i radiš identične stvari - izjavila je Milica veličković.

Sa druge strane, Asminovo učešće i ponašanje pred kamerama izazivaju podmeh javnosti, pogotovo činjenica da Asmin jede krišom slaninu.

- Asmin mi je najsmešnija osoba koja je ikada kročila u rijaliti. Hit mi je bio onaj viralni klip gde se krije od kamera da bi jeo slaninu i paštetu. Ti se javno pozivaš na neke verske principe i moral, a onda se kriješ po ćoškovima zbog hrane. Meni tu već padaš kao osoba.

1/5 Vidi galeriju Rijaliti učesnici Maja Marinković i Asmin Durdžić našli su se u centru skandala nakon burne noći u Eliti 9, Foto: Printscreen YouTube, Printscreen

Još jedna osoba koja ne bira reči kada si ti u pitanju jeste Slađa Lazić Poršelina. Šta ta žena zapravo želi od tebe?

- Zar moramo o njoj? Vidim da me pominje u svakom intervjuu, ali potpuno mi je jasno da ona nema o čemu drugom da priča, pa je pustim. Moj advokat čak neće ni da je tuži. Kaže mi: „Milice, blam me je da zbog nje izlazimo na suđenje i da nas slikaju ispred sudnice.“ I u pravu je čovek. Inače jako poštujem ljude koji imaju očigledne psihičke probleme, tako da ne želim uopšte da je slušam niti da joj uzimam koru hleba. Danas svi viču „tuži ovog, tuži onog“, ali u Srbiji to ne ide tako lako. Prvo, treba ti dosta novca. Drugo, moraš da pogledaš da li si ti nekada nekom nešto uzvratio. Hvala Bogu sam u svoje vreme bila i te kako „obogaćena“ psovkama, ali danas biram i vreme i mesto. Valjda imam dva grama mozga da znam kako se ponaša u emisiji, a kako privatno - izjavila je Milica za Alo.

kurir / alo

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