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Nikola Rokvić zapevaće u Zagrebu Areni. Pevač je najavio veliki solistički koncert u glavnom gradu Hrvatske za 20. februar 2027. godine. Pre toga, 13. novembra družiće se sa publikom u Beogradu u Sava Centru na koncertu koji su mnogi njegovi fanovi dugo čekali.

Nikola je rano počeo da krči svoj estradni put, ali mu na početku, kako je otkrio prošle godine za Grand, nije bilo lako baš zbog toga što je sin legendarnog pevača Marinka Rokvića.

Mnogi su ga smatrali „tatinim sinom“ i tvrdili da mu je uspeh omogućio očev uticaj, dok su drugi sumnjali u njegov talenat.

Nikola je 29. juna proslavio 41. rođendan. Oženjen je nekadašnjom manekenkom Bojanom Barović sa kojom ima troje dece - dve ćerke i jednog sina.

Kako izgleda jedan dan u životu Nikole Rokvića?

- Kada pevam, dođem kasno, onda nema spavanja, jer me već bude od sedam ujutru. To je neko igranje, izađemo napolje, trotinet, roleri, bicikl. Simeon je počeo da igra fudbal, Leona ide na gimanstiku, najmlađa je najviše je sa nama. Uvek je sa decom neka igra i trudimo se da budemo sa njima što više. Iz iskustva mojih kolega, uprkos velikim karijerama, svi su želeli da vrate vreme da se posvete porodici i zato se ja trudim da provodim vreme sa njima i da, naravno, imala lepu karijeru.

Da li imaš neki savet za mlađe generacije?

- Da idu za srcem, da slede svoja osećanja i da nikada ne odustanu. Biće padova i osporavanja na putu, pogotovo na našim prostorima, budi se i inat. Sećam se kada sam ja počinjao govorili su da sam tatin sin, da me on gura, da ne znam da pevam… Meni je to samo bio podstrek da pokažem da znam, da mogu i da zaslužujem mesto pod muzičkim nebom. Ne može ništa na silu, bitno je da budu istrajni, disciplinovani i da daju sve od sebe, a što je u Božijim rukama. Ili jesi ili nisi, ili ćeš biti to, ako nisi ne možeš siliti, vidi se to.

Da li je lako biti Nikola Rokvić?

- Zahvalan sam Bogu na svemu, divan je posao, divno je da budete sa ljudima u njihovim najlepšim trenucima, da pevate ljudima, da ih veselite… Jeste da ima i druge strane, odgovornosti, ali hvala Bogu da imala lep posao, porodicu, suprugu, decu, zadovoljan sam i imam više nego što treba.

Nikola je nedavno objavio dve pesme. Spot za prvu numeru "Ja stvarno ne znam šta mi je" snimao je u Zagrebu, Sarajevu i Beogradu i to u kraju na Novom Beogradu gde je odrastao i u kojem su učestvovale njegove nekadašnje komšije. Ubruo je publiku obradovao i sa pesmom "Makijato", a u spotu je snimao kadrove bez majice što je obradovalopripadnice lepšeg pola koje su masovno komentarisale njegovo izvajano telo.