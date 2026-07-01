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Mirko Šijan, sin pevačice Goce Božinovske, sa suprugom Bojanom i sinovima živi u porodičnoj vili u Surčinu, gde stanuje i njegova majka.

Mirko se pohvalio kako noću izgleda deo njihovog dvorišta. Ogroman bazen omiljeno je mesto čitavoj porodici tokom leta, a palme pružaju osećaj kao da si na moru.

Mirko Šijan, kuća u Surčinu Foto: Printscreen/Instagram

Inače, vila u Surčinu u kojoj porodica živi procenjena je na oko 700.000 evra, a unutrašnjost ima mnoštvo zlatnih detalja.

1/6 Vidi galeriju GOCA BOŽINOVSKA ŽIVI KAO GROFICA U VILI OD 700.000 €! Nameštaj joj sav od ZLATA, lusteri sa stotinu kristala, bazen usred dvorišta Foto: FOTO KURIR, Marina Lopičić

Gocina porodična kuća u Surčinu okružena je kapijom impresivnih dimenzija ispred koje se nalaze i kamere za nadzor, dok u prostranom dvorištu tokom letnjih dana članovi porodice najviše vremena provode pored bazena.

Ogromna bazen nasred dvorišta, drvo banana i bazen sa morskom vodom, samo su neki od detalja.Opšti je utisak da u celom domu vlada raskoš, a nameštaj je u stilu secesije, baroka, Luja XVI, donet iz Amerike, Evrope, kupovan na komad. Ostatak vile je opremljen po najnovijim standarima i vodilo se računa o svemu, a Bojana i Mirko opremili gornji deo vile po svom ukusu.

1/5 Vidi galeriju GOCA BOŽINOVSKA ŽIVI KAO GROFICA U VILI OD 700.000 €! Nameštaj joj sav od ZLATA, lusteri sa stotinu kristala, bazen usred dvorišta Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen/Instagram, Instagram

Za razliku od pre, prostorijama prevlađuju topliji tonovi, ali luksuza svakako ne manjka. Kunjiha je, za razliku od dnevne, potpuno svetla i preovladava samo bela boja. Inače, oni su pre dve godine renovirali i bazen koji se nalazi u prostranom dvorištu.

Rade na pijaci

Podsetimo, Mirko i Bojana su proširili biznis koji njena porodica godinama ima. Oni na pijaci drže tezgu, a nedavno su otvorili i prodavnicu.