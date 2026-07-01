DNEVNO UZIMA 300.000, SA ŽENOM I SINOVIMA ŽIVI U VILI OD 700.000 €! Nameštaj sav od zlata, lusteri sa stotinu kristala, bazen i palme usred dvorišta FOTO
Mirko Šijan, sin pevačice Goce Božinovske, sa suprugom Bojanom i sinovima živi u porodičnoj vili u Surčinu, gde stanuje i njegova majka.
Mirko se pohvalio kako noću izgleda deo njihovog dvorišta. Ogroman bazen omiljeno je mesto čitavoj porodici tokom leta, a palme pružaju osećaj kao da si na moru.
Inače, vila u Surčinu u kojoj porodica živi procenjena je na oko 700.000 evra, a unutrašnjost ima mnoštvo zlatnih detalja.
Gocina porodična kuća u Surčinu okružena je kapijom impresivnih dimenzija ispred koje se nalaze i kamere za nadzor, dok u prostranom dvorištu tokom letnjih dana članovi porodice najviše vremena provode pored bazena.
Ogromna bazen nasred dvorišta, drvo banana i bazen sa morskom vodom, samo su neki od detalja.Opšti je utisak da u celom domu vlada raskoš, a nameštaj je u stilu secesije, baroka, Luja XVI, donet iz Amerike, Evrope, kupovan na komad. Ostatak vile je opremljen po najnovijim standarima i vodilo se računa o svemu, a Bojana i Mirko opremili gornji deo vile po svom ukusu.
Za razliku od pre, prostorijama prevlađuju topliji tonovi, ali luksuza svakako ne manjka. Kunjiha je, za razliku od dnevne, potpuno svetla i preovladava samo bela boja. Inače, oni su pre dve godine renovirali i bazen koji se nalazi u prostranom dvorištu.
Rade na pijaci
Podsetimo, Mirko i Bojana su proširili biznis koji njena porodica godinama ima. Oni na pijaci drže tezgu, a nedavno su otvorili i prodavnicu.
- Izabrali su veoma prometno mesto, baš su se dali u svemu tome. I Mirko i Bojana su veoma vredni, posvetili su se porodici i tom poslu od kojeg uzimaju ozbiljne pare. Dolazi Mirko, kako ne. Ne dolazi svaki dan, više traže Bogdana ( prim. aut. tasta) za posao, njega znaju ljudi, ali pomogne i on nekad. Dođe da sanese piliće, da vidi da li treba nešto, kod njih je tezga uvek puna. Zna i na česmi da opere opere piliće i sredi sudove u kojima je bila roba. Imaju posla po ceo dan, i ja kod njih pazarim meso. Toliko posla ima da traže sad još jednu prodavačicu. Svaka im čast stvarno, a on dečko, vidi se da je vaspitan onako narodski. Ne može ni po čemu da se vidi ni da je bogat, ni ko je ni šta je. Izgleda kao svi mi, obučen kao svi mi majica pantalone. Dobar je taj mali, nasmejan, vredan. I da pomogne i da radi, svaka čast - rekla je jedna prodavačica na jednoj tezgi za "Telegraf". Njihova zarada navodno nikada nije ispod 300.000.