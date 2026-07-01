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Maja Nikolić jedna je od pevačica čija karijera traje duže od tri decenije. Kako je i sama govorila u jednom intervjuu njena popularnost devedesetih je bila toliko velika da je nastupala i po dva puta dnevno, a honorar je koštao od 10.000 maraka do 50.000 maraka.

Maja Nikolić otkrila je nedavno da je za pesmu "Žali, srce moje", sa kojom se predstavila na PZE 2025, iskeširala 7.000 evra, a i ove godine se prijavila na PZE 2026, međutim nije prošla.

Ona je nedavno pričala o svojim pesmama i tada otkrila detalje kako ih je finansirala, a onda je progovorila i o svom honoraru:

- Obe nove pesme mnogo koštaju i sama sam ih platila. Sama sve ulažem, nemam sponzore. Za "Žali, srce moje" platila sam 7.000 evra autorima Raletu Ratkoviću i Aleksandru Kopcu. Radim svaki petak i subotu. Kad nemam, podignem kredit kao sav normalan svet i isplatim svoje pesme. Pevam i svadbe, proslave, i domaću i stranu muziku, narodnjake, rekla je Maja Nikolić i otkrila da je nekada nastupala na novogodišnjim veseljima za ogroman honorar.

1/9 Vidi galeriju Maja Nikolić Foto: Kurir Televizija, Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram/majanikolic_official

- Meni je honorar važan. Pevam na dva mesta i otprilike dobijem honorar koliko neko dobije na jednom mestu. Mnogo je bolje raditi i biti skroman i trajati 35 godina kao ja. Bila sam najveća zvezda dok nisam otišla u Ameriku. Moji nastupi su koštali 10.000 maraka, a Nova godina 50.000 maraka. To je pritisak koji niko ne može da izdrži. Radila sam sedam dana u nedelji i apsolutno sam želela da se sklonim sa estrade. Biram samo mesta za dušu. Estrada je bara puna krokodila - istakla je Nikolićeva, piše Blic.

Sad je sve potaman

Da u njenom životu cvetaju ruže, jasno je već na prvi pogled. Maja trenutno boravi na medenom mesecu sa suprugom, a deleći njihovu romantičnu svakodnevicu, podelila je i s pratiocima na društvenim mrežama nekoliko zanimljivih slika.

1/5 Vidi galeriju Pevačica sa suprugom na odmoru Foto: Printscreen, paparaco lov printcreen



Na fotografijama koje je objavila na Instagramu vidi se da zaljubljeni par uživa u pravoj letnjoj idili - kupanju, sunčanju i zajedničkim trenucima pored mora. Maja nije skidala osmeh s lica, a mnogi su primetili da pevačica nikad nije delovala srećnije. Fotografija s plaže otkriva opuštenu atmosferu. Ovog puta u prvom planu nisu scena, reflektori i mikrofon, već ljubav, more i trenuci provedeni s čovekom kojeg je izabrala za životnog saputnika. Maja je već neko vreme priželjkivala mir i stabilnost na privatnom planu, te je upravo to pronašla kraj svog supruga. Zbog toga nije želela da od venčanja pravi medijski spektakl, već da najvažniji dan u životu podeli samo s najbližim ljudima. Sudeći po objavama s društvenih mreža, medeni mesec protiče u znaku romantike, dugih šetnji pored obale i uživanja u svakom zajedničkom trenutku. Mnogi su primetili da Maja izgleda odmorno, nasmejano i ispunjeno, a upravo to je najbolji d