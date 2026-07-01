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I ako se Aneli Ahmić trudila sve vreme tokom rijalitija Elita 9, da ne postane još jedna "utorak devojka" Filipa Đukića, samo 20 dana pred finale posustala je u ovoj odluci.

Filip i Aneli su se sinoć prepustili strastima. Atmosfera je dostigla vrhunac kada je Filip odlučio da pređe granicu, te je strastveno ščepao i poljubio je pred svima. Da li će ozvaničili vezu ili ne, ostaje nam da pratimo.

Hteo da spava sa njom u krevetu

- Gledaj... idemo sad u tvoj krevet - kazao je Filip.

- Ne. Možeš da ideš sa mnom da se presvučem ja, a posle toga svako u svoj krevet. Možeš kod Dušice u krevet. Ajde, mrš tamo - kazala je Aneli.

- Moram u tvoj krevet - istakao je Filip.

Rekorder po broju partnerki u rijalitiju

Filip Đukić momak je koji je svojom harizmom i šarmom osvojio gotovo svaku devojku koja mu se našla na putu u raznim rijalitijima u kojima je bio. 13 devojaka ispred kamera je akcijalo sa pomenutim rijaliti učesnikom, a jedna ga je zamalo odvela pred matičara.

Njegova prva afera zabeležena je sa Ružicom Veljković u "Parovima", dok je na "Farmi" bio u vezi sa Dušicom Grabović, Gogom Aleksić i Marijom Anom Smiljanić.

U "Zadruzi" je nastavio niz sa Natašom Radan, Milicom Kemez, Ivanom Šopić i Ivom Grgurić, dok je najemotivniju vezu imao sa Paulom Hublin, s kojom se čak i verio.

Tu su i Maja Marinković u Eliti 9, ali i Teodora Telić, sa kojom Filip na kraju ipak ništa nije želeo da ima, budući da mu je servirala sve na tacni, a ubrzo se saznalo i za dve zadrugarke sa kojima je krio vezu i poljubce posle žurke, dok se mazio i sa Miljanom Kulić, a pao je i poljubac sa Urošem Stanićem. Nakon toga i tiktokerka Boginja nije odolela Đukiću, a onda i Vanju Prodanović pa sada i Aneli Ahmić.