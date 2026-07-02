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Samo dan uoči izlaska prve pesme sa novog projekta Jelene Karleuše, društvena mreža Iks postala je gotovo potpuno obojena u jarkocrvenu boju.

Njeni fanovi pokrenuli su svojevrsnu akciju podrške, promenivši profilne fotografije u jednobojne crvene slike, čime su simbolično najavili početak nove muzičke ere svoje omiljene pevačice.

Ništa bez fanova

1/2 Vidi galeriju Fanovi daju podršku Foto: Printskrin



Tokom dana sve više naloga na mreži Iks pridruživalo se ovoj inicijativi, pa je vremenska linija ubrzo postala preplavljena crvenim profilnim fotografijama. Brojni korisnici uz fotografije objavljuju poruke podrške, odbrojavaju sate do premijere.

Ovo se dugo čekalo

Haštagovi posvećeni Jeleni Karleuši među najaktivnijima su u zajednici njenih obožavalaca, dok se u komentarima nižu teorije o tome da li crvena boja simbolizuje naziv pesme, estetiku albuma ili potpuno novi umetnički koncept koji pevačica priprema.

Enigma je dodatno podgrejana činjenicom da JK još nije otkrila mnogo detalja o samim numerama, ali njen menadžment jeste, pa se zna da prva pesma nosi naziv "Sad je sve okej". Upravo zbog toga fanovi analiziraju svaku objavu, fotografiju i vizuelni detalj koji se pojavljuje na njenim društvenim mrežama u pokušaju da otkriju kakvo ih iznenađenje očekuje.

Orna za rad

1/5 Vidi galeriju Pevačica spremna za veliki poduhvat Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen



Na Iksu atmosfera je gotovo usijana. Crvena boja postala je zaštitni znak iščekivanja, a poštovaoci njenog lika i dela veruju da će upravo sutrašnji dan označiti početak novog poglavlja u karijeri pop zvezde.

Inače, ona će pesmu izvesti u finalu "Pinkovih zvezda", koje se održava 3. jula od 21 sat, u kojem je ona jedna od članica žirija zajedno sa Zoricom Brunclik, Viki Miljković, Draganom Stojkovićem Bosancem i Dragomirom Despićem Desingericom.