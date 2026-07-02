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Nikola Rokvić, sin pevačke legende Marinka Rokvića, otkrio je na koji način je počeo da peva kao dečak i kako je njegov otac reagovao na to. Iako se danas Nikola i njegov mlađi brat Marko bave pevanjem, pevač je priznao da su se u detinjstvu držali podalje od toga i da su imali odbojnost prema muzici.

I ako je slavni Marinko Rokvić potajno želeo da ga neko od sinova nasledi na estradi, Nikola i Marko u početku nisu pokazivali nikakav talenat, niti sklonost ka muzici.

- Marinko je potajno želeo da ga neko nasledi, ali ni Marko ni ja nismo pokazivali sklonosti ka muzici, čak smo imali i malu odbojnost. Osnovna škola, deca te zadirkuju da ti je tata pevač, odmah si nekako označen - ispričao je Nikola Rokvić tokom gostovanja u „Extra fm“ podkastu.

1/5 Vidi galeriju Nikola Rokvić Foto: Printscreen/Instagram

Prelomni trenutak na povratku sa Zlatibora

Sve se promenilo tokom jednog porodičnog putovanja. Dok se četvoročlana porodica Rokvić vraćala sa Zlatibora, u automobilu se dogodio sudbonosni trenutak koji je pokojnog Marinka učinio neizmerno srećnim.

- Vraćali smo se sa Zlatibora, u kolima nas četvoro, i ja pitam tatu kako ide ona pesma „Jutros mi je ruža procvetala“. I on me pita da li znam tu pesmu, ja kažem da znam, i on mi kaže: „Ajde otpevaj“ - opisao je pevač.

Ono što je usledilo potpuno je šokiralo i ganulo njegovog oca, koji je odmah zaustavio vozilo.

- Ja zapevam, on staje kolima sa strane, parkira se, i krsti se i kaže: „O hvala ti Bože“. Tako da sam tad počeo - otkrio je Nikola dirljive detalje.

1/13 Vidi galeriju Marinko Rokvić Foto: Printscreen/Instagram, Pritnscreen/Instagram, Dragana Udovičić