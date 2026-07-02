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U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje za Aneli Ahmić.

Hoćeš li sada ponovo lagati kao kad si sa Janjušem imala odnos?

- Ne, pokažite mi klipove - rekla je Aneli.

- Neći za druge da tvrdim, ali nešto se intimno desilo. Ne verujem da su otišli da pričaju. Svako će pomisliti da se desilo nešti imtimno. Ona ima veću odgovornost od drugih devoijaka mlađih. Ona ima veću odgovornost - rekao je Janjuš.

- Kad sam koferašica mogu biti i štekašica - rekla je Aneli.

1/6 Vidi galeriju Aneli Ahmić i Filip Đukić Foto: Printscreen

- Kad ti neko govori da neće ući sa tobom u vezu, ti moraš da shvatiš da taj čovek to ne želi. onda prihvati da i ti isto želiš i nema ljutnje - rekao je Janjuš.

- Evo bili smo intimni, kombinacija sam, šta je problem?! - skočila je Aneli.

Pitanje dobio i Anđelo

Anđelo, da li si u vezi sa Boginjom ili ideš Filipovim stopama?

- Nismo u vezi, zagrlili smo se i tako smo zaspali - rekao je Anđelo.

- Slažem se sa njim - rekla je Boginja.

- Ona njega na neki način privlači - rekla je Aneli.

- Naravno da me privlači - rekao je Anđelo.

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