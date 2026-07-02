Slušaj vest

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje za Aneli Ahmić.

Hoćeš li sada ponovo lagati kao kad si sa Janjušem imala odnos?

- Ne, pokažite mi klipove - rekla je Aneli.

- Neći za druge da tvrdim, ali nešto se intimno desilo. Ne verujem da su otišli da pričaju. Svako će pomisliti da se desilo nešti imtimno. Ona ima veću odgovornost od drugih devoijaka mlađih. Ona ima veću odgovornost - rekao je Janjuš.

- Kad sam koferašica mogu biti i štekašica - rekla je Aneli.

Aneli Ahmić i Filip Đukić Foto: Printscreen

- Kad ti neko govori da neće ući sa tobom u vezu, ti moraš da shvatiš da taj čovek to ne želi. onda prihvati da i ti isto želiš i nema ljutnje - rekao je Janjuš.

- Evo bili smo intimni, kombinacija sam, šta je problem?! - skočila je Aneli.

Pitanje dobio i Anđelo

Anđelo, da li si u vezi sa Boginjom ili ideš Filipovim stopama?

- Nismo u vezi, zagrlili smo se i tako smo zaspali - rekao je Anđelo.

- Slažem se sa njim - rekla je Boginja.

- Ona njega na neki način privlači - rekla je Aneli.

- Naravno da me privlači - rekao je Anđelo.

Ne propustiteStarsŠAMARAO I ŠUTIRAO ŽENE, MUŠKARCIMA LOMIO STVAR, A SADA MU STIŽE KAZNA! Učesnik Elite 9 će se čitavo leto baviti tužbama
Bora Santana napravio haos u Eliti
Stars"TI MONSTRUMI ŽELE POPULARNOST PREKO MENE" Taki spreman da se suoči sa Asminom
Taki o Staniji
Rijaliti"NE DAJ BOŽE NIKOME BOLESNU ŽENU" Asminov otac udario na Maju Marinkovć: Niko nema prava da na silu zadržava svog partnera
Maja Marinković i Asmin Durdžić
Rijaliti"MONSTRUMI IZ CAZINA ŽELE DA BUDU POPULARNI PREKO MENE" Taki besan zbog Asmina, Maju vodi kući posle finala Elite: Oni su miševi
Taki o Staniji

 Pogledajte dodatni snimak:

28:49
STARS EP 600 06.06.2026. Izvor: Kurir TV