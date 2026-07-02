Slušaj vest

Popularna pevačica Indira Indi Aradinović ponovo je podigla temperaturu na društvenim mrežama svojim vrelim letnjim izdanjem. Ona je na svom Instagram profilu podelila sliku i snimak na kojem zavodljivo pozira u minijaturnom bikiniju boje kože sa svetlucavim detaljima koji je savršeno istakao njenu nikad vitkiju liniju.

Dok je jednom rukom nameštala kosu i skrivala pogled iza glamuroznih naočara za sunce, u drugoj je držala luksuznu plavu "Christian Dior" torbu za plažu.

Njeni pratioci su odmah primetili da pevačica izgleda besprekorno i da je svoju figuru, nakon dugogodišnje borbe sa kilogramima, dovela do apsolutnog savršenstva.

"Igrala sam se sa ljudima i sa životom"

Foto: Printscreen

Podsetimo, Indi Aradinović govorila je o svom burnom ljubavnom životu bez dlake na jeziku. Ona je jednom prilikom javno priznala da je bila ljubavnica, kao i da se igrala sa životom, ali i sa muškarcima.

- Ja sam bila jedna nestašna osoba, igrala sam se sa ljudima i sa životom, sa muškarcima, meni je to bilo stvarno zanimljivo i prosto ako je on glup, šta ja da mu radim. Ako je zauzet, a hoće da bude samnom oduzet, ja ga onda oduzmem i pošaljem ga tamo gde je zauzet i ja sam tako živela svoj život i mislim da tu nema ništa loše. To je bila veza, ali nisam bila ljubavnica u smislu da ja sad prihvatam to, nego je to bila baš ljubav. Mnogo je važno kada si ti ljubavnica, to je opasno pitanje ako si ti ljubavnica posle 30. godine, to je onda ozbiljno pitanje za ženu kakvi su to tvoji izbori a sve je to u redu dok je to mladost i ti imaš opciju da ostaviš, ali nikada nisam išla do toga da nekoga razvedem - zaključila je Indi za domaće medije.

"Stariji je bio od mog oca"

Pevačica Indira Indi Aradinović otkrila je da je jednom prilikom imala partnera koji je bio stariji od njenog oca.

Foto: Nemanja Nikolić

- Imala sam starije partnere i bila jako srećna i zaljubljena. Stariji je bio od mog oca, par godina. Tata me je dobio sa 25, znači imao je iznad tri decenije. Bila sam malo starija od Ruže Rupić koja sada ima 19 godina. Prijala mi je njegova zrelost - rekla je samouvereno pevačica i izazvala burne reakcije u studiju.

kurir / blic

Pogledajte dodatni snimak: