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Finalno veče privuklo je ogromnu pažnju publike, a upečatljivo izdanje jedne od najvećih regionalnih zvezda nije prošlo nezapaženo. Među onima koji su ostali impresionirani našao se i Asmin Durdžić iz Linca.

Asmin Durdžić Foto: Printscreen

Oduševljen onim što je video, nije krio simpatije, već je javno otkrio svoje namere i poslao poruku koja je ubrzo izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama i u javnosti.

"Kakva riba ova Jelena Karleuša, kad izađem samo ću za njeno srce da se borim", rekao je Asmin.

Ova burna reakcija usledila je dok je kompletna postava "Elite" pomno pratila završnicu šou programa, te je potpuno razumljivo što je kontroverzni preduzetnik ostao zatečen magnetizmom i pojavom pop dive.

Spoj visoke mode i fatalnog seksepila

1/10 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Printskrin

Iako je njena karijera protkana ekscentričnim, avangardnim i hrabrim vizuelnim eksperimentima na koje je publika navikla, muzička zvezda je ovog puta povukla genijalan potez. Napravila je radikalan stilski zaokret i predstavila modno izdanje koje savršeno balansira između svetskog glamura i njenog urođenog, provokativnog šarma.

Pevačica je prošetala u unikatnom crnom kompletu koji je bio skrojen tako da savršeno prijanja uz njenu siluetu, potvrđujući status modne ikone kojoj nema ravne. Sa pažljivo osmišljenim i raspoređenim prorezima, autfit je na prefinjen, ali krajnje upečatljiv način naglasio njene atribute, emitujući miks apsolutne elegancije i čeličnog samopouzdanja.

Kao kruna ovog vizuelnog spektakla istakla se njena kosa – ekstremno duga, platinasta kosa koja je dopirala skoro do poda. Ovaj detalj dao je završni pečat njenoj pojavi, transformišući je u živu kreaciju nalik mističnoj boginji novog doba.