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Punoletni unuk Ere Ojdanića, Andrija, navodno se predozirao u petak narkoticima zbog čega je morala da reaguje Hitna pomoć. Prema rečima našeg izvora, Andrija se nalazi u Resniku, gde živi porodica njegove majke. Upravo tamo se i desila nemila scena.

Po dolasku ekipe Hitne pomoći ustanovljeno je da je uzeo preveliku dozu narkotika, ali na sreću uspeli su da mu pomognu. Međutim, Erin unuk je, nakon što je došao sebi, odbio da ide u bolnicu, rekavši lekarima da je na terapiji za lečenje od zavisnosti.

Kako danas prenose mediji, Erin unuk se sada oseća dobro i nalazi se u porodičnoj kući sa majkom.

- Dobro je, dolazimo svi od šoka sebi zbog svega što se dogodilo. On je u kući sa majkom, paze na njega, jutros se rano probudio, ne odvajaju se od roditelji od Andrije - rekao je izvor blizak porodici za Telegraf.

1/9 Vidi galeriju Unuk Ere Ojdanića, Andrija Ojdanić Foto: Ilija Ilić

Otac razvaljivao vrata

Kako je rekao izvor, otac je bio primoran da u petak, kad je došao kući, da razvali vrata.

- Kada je stigao, bio je primoran da razvali vrata kako bi ušao u kuću. Zatekao je sina u veoma lošem stanju. Imao je nekontrolisano ponašanje, zbog čega je posumnjao da je koristio opijate ili alkohol. Situacija je bila izuzetno ozbiljna i odmah je reagovano - tvrdi izvor blizak porodici.

Era nije znao

Folker Era Ojdanić nije znao kakva se drama dešavala u Resniku. Pevač je sinoć stigao na koncert Milančeta Radosavljevića na Tašmajdanu i od novinara saznao kroz kakvu je agoniju prošao njegov unuk.