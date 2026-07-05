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Nekadašnja učesnica Elite, Vanja Živić, otvoreno je govorila o zdravstvenom stanju nakon što je je imala hitnu intervenciju vađenja silikona u zadnjici.

- Imala sam tamo, znaju ljudi ozbiljnu situaciju, sama sam kriva. Silikoni su izvađeni, ja sam dobro, nikad ne kukam. Prošla sam kroz golgotu, jako sam tvrdoglava i pored apela doktorke imala sam nadu da će proći i da će sve biti u redu, trebalo je da poslušam savete doktora. Silikoni su izvađeni, tkivo je sada potpuno zdravo, sledeće nedelje bi trebalo da imam operaciju da se stave neki najmanji implanti da pokušamo, ide nam finale i sve. Nadam se da će sve biti kako treba da bih mogla da dođem na finale da proslavimo svi zajedno - rekla je Vanja i progovorila o svađama i odnosu sa Janjušem - rekla je ona u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

1/5 Vidi galeriju Vanja Živić Foto: Printscreen Pink

"Teško nam je, prolazili smo kroz svakakve situacije"

Ona se potom osvrnula na svoj odnos sa Markom Janjuševićem Janjušem.

- Zatvoren prostor, 10 meseci nije malo, svima je teško. Bile su te svađe, ružno je, teško nam je, prolazili smo kroz svakakve situacije, tu je nespavanje. Moja situacija, on je imao problem sa leđima. Za sve ovo vreme nismo imali situacije, osim ove svađe koja je katastrofalna. Ponaša se savršeno i perfektno, kao da ima instrukcije i kao da sam ja tu. Toliko smo se dobro upoznali...

1/4 Vidi galeriju Marko Janjušević Janjuš Foto: Printscreen YouTube

- Zadovoljna sam njegovim učešćem. Nisam vidovita, stvarno sam se zaljubila, stvarno mi je postao drag i verujem mu svako slovo, mislim da neće napraviti nikakav kiks. Mislim da će napolju biti odličan odnos, ali nikad se ne zna. Volela bih, sa moje strane je sve kako je bilo, ali i da ne bude ljubavni odnos, ostaćemo prijatelji. Stvarno sam se zaljubila... Zgotivila sam ga odmah i kao druga - poručila je Vanja, a zatim se osvrnula na Milenu Kačavendu.

Ovo Kačavendi nikada neće zaboraviti

1/5 Vidi galeriju Milena Kačavenda Foto: Printscreen Pink, Printscreen YouTube

- Ona je potencirala taj dug, cifra je veća, ali ne bih o cifri, ja ću njoj taj novac vratiti u emisiji ''Narod pita''. Našla se u situaciji da mi pomogne, a onda me opljuvala iz razloga što sam ja na žurki pokazala srednji prst. To su gluposti. To su opravdanja za to što ona mene nije mogla da smisli organski. Janjuš je više puta ponovio da sam ja jedina osoba sa kojom bi bio u ozbiljnoj vezi. Sa te strane je razumem. Ona se meni našla u nekim situacijama kad sam bila loše i ja to ne zaboravljam. Neke stvari su bile bez kodeksa, pošto ona sebe predstavlja kao ženu sa kodeksima. Neke stvari se ne rade, baš je ružno. Ja nikada nikome dužna bila nisam, ona se sama ponudila da pomogne - otkrila je Vanja.

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