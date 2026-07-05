Slušaj vest

Bora Santana ćaskao je sa Aneli Ahmić kada se obrbatio svojoj bivšoj ženi i zamolio je da ne prodaje plac dok on ne izađe, a potom joj je i obećao da je više nikad neće uvrediti.

- Ako moja bivša žena nije prodala plac, nemoj da žuriš i da bude hitno. Ne želim da se svađam s tobom niti bilo šta, samo da rešimo to pravedno. Ja ću ti dati pare, ti meni plac i to je to. Dobićeš cifru koliko treba, nemoj da se brineš ništa. Ja ću taj plac pokloniti kome treba, to ćete javno čuti. Mama, čujem da je ona htela za 6.000 da proda plac, ali ja ću ga za 10.000e kupiti. Staviću u ugovor da je više nikad neću uzeti u usta i spomenuti - rekao je Bora koji se razveo od Milice.

Planovi za budućnost

1/6 Vidi galeriju Bora Santana Foto: Boba Nikolić

Tokom razgovora istakao je da želi da zatvori to životno poglavlje bez novih sukoba i prepirki, naglašavajući da mu je cilj da sve bude rešeno mirnim putem. Prema njegovim rečima, spreman je da ispuni svoj deo dogovora kako bi obe strane bile zadovoljne i kako se cela priča više ne bi provlačila u javnosti.

Aneli je pažljivo saslušala Borino izlaganje, dok su ostali učesnici pratili razgovor bez većeg uključivanja. Bora je u nekoliko navrata ponovio da nema nameru da ulazi u nove rasprave sa bivšom suprugom, već da smatra da je dogovor najbolje rešenje za sve.

On je dodao i da će, ukoliko do kupovine placa zaista dođe, javnost uskoro saznati kome će zemljište biti poklonjeno, ali nije želeo da otkriva više detalja. Njegova izjava izazvala je pažnju prisutnih, posebno zbog obećanja da bivšu suprugu više nikada neće javno vređati niti pominjati u negativnom kontekstu.

Pogledajte dodatni snimak: