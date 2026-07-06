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Dragana Kosjerina izgovorila je sudbonosno „da“ pre dve godine u Crkvi Svetog Marka na Tašmajdanu, a sutradan su organizovali i svadbeno veselje za stotinak gostiju.

Zanimljivost

Zanimljivo je da je venčanje bilo dvojezično, tačnije da je osim na srpskom, prevođeno i na portugalski jer je Bojanov kum Portugalac Rui.

Podsetimo, Dragana je za ovu specijalnu priliku ponela venčanicu pripijenu uz telo koja joj je stajala kao salivena. Gola leđa, gola ramena i ogromni šlep su učinila da ona izgleda besprekorno.

1/21 Vidi galeriju IZGLEDALA JE KAO GRČKA BOGINJA: Evo kako se Dragana Kosjerina zabavljala na građanskom venčanju, njen osmeh sve govori Foto: Printscreen Instagram, Printscreen

Prema medijskim navodima, reč je o unikatnoj haljini za koju je voditeljka izdvojila čitavih 5.000 evra. Kosjerina i njen suprug nisu žalili ni na burme. U pitanju su one najkvalitetnije - brenda “kartije”. Ono što je posebno interesantno je da Dragana nije imala samo jednu već dve burme: zlatnu od 2.100 evra i od belog zlata i platine od 2.830 evra. Dakle, samo na svoje prstenje, Kosjerina je potrošila skoro 5.000 evra.

Komšije o bračnom paru

Komšiluk Dragane Kosjerine voditeljku i te kako prepoznaje - bilo da izađe bez šminke ili skockana, ona im uvek zapadne za oko. U kraju u kom živi za jedne su medije otkrili da je veoma povučena, skromna, te da joj je suprug Bojan Perduv veliki džentlmen.

1/12 Vidi galeriju dragana kosjerina Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen

Kad izlaze iz auta on joj otvara vrata, a ako zajedno odu u nabavku - on je taj koji nosi kese kući.

- Kosjerina? Kako ne znamo. Ona živi ovde. Prelepa mlada devojka. Uvek nasmejana i raspoložena. Lepo vaspitano dete. Uvek se fino javi. Nije baš pričljiva, ali je kulturna. Vide se maniri. Nije nadmena iako je poznata ličnost, a ovaj njen muž je isto fin momak. Baš su lep par - govorila je jedna starija komšinica za domaće medije.

Zamena

Mnoge je nedavno iznenadila vest da bi glumica Mirka Vasiljević od septembra mogla da se nađe na poziciji voditeljke popularnog kviza "Ja volim Srbiju" umesto Dragane Kosjerine, koja je do sada bila na toj poziciji.

Prva emisija sa Mirkom je već snimljena, dok se Kosjerina sad oglasila iz ilegale i sa putovanja podelila trenutke koje je poželela da svi vide.

Mirka Vasiljević i Dragana Kosjerina - voditeljka kviza Ja volim Srbiju Foto: Petar Aleksić, Printscreen/RTS

Idilični prizori mora, opuštanje uz knjige, delfini koji iskaču iz vode, mace, sve to smo mogli da vidimo u objavi Kosjerine.

"Tako su stajale stvari, nekada drveće, to su bili ljudi kao i mi, samo jači, srećniji, zaljubljeniji možda, mudriji, tako je to bilo", pisalo je u odlomku koji je voditeljka podelila sa pratiocima.

"Kap mora, komad neba, neke stvari i ostalo...", napisala je kratko Dragana u opisu objave, koja je oduševila i raznežila mnoge.

Godinama na RTS-u

Voditeljka Dragana Kosjerina godinama je sastavni deo Javnog servisa Srbije i jedno od omiljenih TV lica. Iako mnogi prate njen rad, malo ko zna detalje o njenom obrazovnom putu koji nije bio pravolinijski.

Kao tinejdžerka se bavila manekenstvom, a veliki san joj je bio da postane stomatolog, profesija kojom se danas bavi njen suprug Bojan Perduv. Prateći taj san, Dragana Kosjerina je prvo završila Zubotehničku školu u Beogradu.

1/10 Vidi galeriju Dragana Kosjerina u kupaćem Foto: Printscreen/Instagram, Printsceen, Printscreen

Ipak, nakon srednje škole odlučuje se za promenu pravca i pokušava da upiše psihologiju na Filozofskom fakultetu. Međutim, kako nije uspela da prođe prijemni ispit, voditeljka je bila prinuđena da napravi pauzu od jedne godine.

Nakon pauze, Dragana je uspešno upisala Fakultet za kulturu i medije na "Megatrendu", ali se njeno akademsko usavršavanje tu nije zaustavilo. Kasnije je i magistrirala na UNESCO katedri za kulturnu politiku i menadžment, i to na temu "Uloga javnog medijskog servisa u očuvanju, promociji i kreiranju kulturnog nasleđa".

Kurir/Nova