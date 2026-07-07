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Milica Dabović ponovo je izazvala pažnju na društvenim mrežama nakon što je javno komentarisala novi muzički projekat Jelene Karleuše.

Bivša košarkašica nije krila svoje mišljenje o pevačicinom novom izdanju, a njen komentar ubrzo je izazvao lavinu reakcija i podelio korisnike društvenih mreža.

Pljušte uvrede

1/5 Vidi galeriju Žestok napad na mrežama Foto: Printscreen/Instagram, Pritnsceeen

Na svom profilu Dabovićeva je objavila fotografiju omota Karleušinog novog albuma, uz kratak, ali vrlo oštar komentar.

-Jezivo - napisala je Milica, jasno stavljajući do znanja da nije oduševljena pevačicinim novim projektom.

Njena objava za kratko vreme prikupila je veliki broj komentara. Dok su pojedini pratioci podržali njen stav i složili se sa kritikama, drugi su stali u odbranu JK, smatrajući da svako ima pravo na svoj umetnički izraz i da je pevačica godinama jedna od najprepoznatljivijih regionalnih zvezda.

Žestok udarac

Nakon brojnih poruka koje su usledile, Milica se ponovo oglasila i odgovorila svima koji su je optužili da iz ličnih razloga napada pevačicu.

-Zato što imam svoje mišljenje govore mi da Jeciku mrzim. Baš suprotno, sažaljevam je. Šta je napravila od sebe, na šta je spala, dokle je došla da peva pod šatorima, na vašarima i u Zadruzi posle svoje velike pevačke karijere. A ja mogu samo da volim i voleću uvek - napisala je Dabovićeva.

Ne bira reči

1/5 Vidi galeriju Nekadašnja košarkašica ima netrpeljivost prema Jk Foto: PrintscreenInstagram

Bez milosti

Njena objava izazvala je novu raspravu među korisnicima društvenih mreža.

Ostaje da se vidi da li će Jelena Karleuša odgovoriti na prozivke bivše košarkašice ili će odlučiti da se ne oglašava povodom cele situacije. Za sada, pevačica nije javno komentarisala Milicine navode, dok se polemika na društvenim mrežama i dalje ne stišava.

Mi smo joj poslali poruku, ali odgovor do objavljivanja ovog teksta nismo dobili.

Fanovi JK su sa svih profila osudili i izvređali Milicu podsećajući je da je karijeru zamenila golišavim slikama na platformi "Onlifans", te da njena reč nema težinu.