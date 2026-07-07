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Laura Prgomet, učesnica rijalitija "Gospodin savršeni", koja je uhapšena u Dubrovniku nakon što je, prema dostupnim informacijama, napravila incident u jednom lokalu, koji je demolirala, samo veče pre skandala zabavljala se na nastupu Darka Lazića. Međutim, tu priča ne završava.

Detalji drame

Nakon što je pevač završio nastup, njih dvoje su, kako prenose naši izvori iz Hrvatske, otišli do jednog hotela. Prema tvrdnjama našeg izvora, atmosfera na koncertu bila je izuzetno vesela, a Laura je bila među najraspoloženijim gostima. Svedoci, čija su imena poznata našoj redakciji, tvrde da je nakon završetka nastupa nastavila druženje sa pevačem.

1/9 Vidi galeriju Pevač u epicentru dešavanja Foto: Printscreen Kurir, Kurir, Boba NIkolić

"Delovalo je kao da se poznaju"

- Lauru smo videli u subotu na nastupu kod Darka Lazića. Izgledalo je kao da se poznaju i druže. Ne znamo da li je Darko bio smešten u tom hotelu ili su tamo samo otišli na piće, ali ona je bila u pevačevom društvu. Dan kasnije usledio je haos u kojem je upravo ona bila glavni akter – ispričao je naš izvor.

Već narednog dana pojavile su se informacije o incidentu u jednom dubrovačkom lokalu. Prema tim navodima, došlo je do verbalnog sukoba koji je eskalirao, zbog čega je reagovala policija. Za sada nije poznato šta je tačno razlog ovog incidenta.

Nevaljala

Na društvenim mrežama ubrzo su se pojavili brojni komentari, a slučaj je izazvao veliko interesovanje javnosti.

1/9 Vidi galeriju Starleta u problemu Foto: Promo, printscreen/tiktok/lauraprgomet

Ovim povodom kontaktirali smo Darka Lazića. Pevača smo pozvali, ali nam se nije javljao, poslali smo mu i poruku sa molbom da prokomentariše navode o poznanstvu sa Laurom Prgomet i njihovom druženju nakon njegovog koncerta, koje je prethodilo incidentu u Dubrovniku. Do trenutka objavljivanja ovog teksta odgovor nije stigao. Ponovo smo ga pozvali, ali je tad njegov broj bio nedostupan.

Inače portal Dubrovački dnevnik je objavio da je veče pre incidenta bila u većem društvu u kojem je bio i Darko Lazić i da su zajedno napustili klub.

Lomila inventar

Podsetimo, Laura Prgomet uhapšena je u nedelju uveče u Dubrovniku. U večernjim satima u jednom kafiću u Dubrovniku dogodio se incident u kojem je jedna ženska osoba lomila stvari, objavio je Dubrovački dnevnik.

Incident se dogodio nešto posle 20.30 sati. Iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske potvrdili su da su priveli žensku osobu koja je, prema dojavi, narušavala javni red i mir u ugostiteljskom objektu.

Kako detaljnije navodi Dubrovački dnevnik, Laura Prgomet je ušla u caffe bar u Lapadskim dvorima i počela da pravi haos i lomi inventar.

Ona je odmah i sprovedena u policijske prostorije.

Foto: Printscreen/TikTok, Printscreen/Instagram