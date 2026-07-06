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Voditelj Milan Milošević prisetio se stravičnog trenutka iz detinjstva kada je zbog jedne bezazlene dečje igre na selu završio sa ozbiljnim zdravstvenim posledicama. Detalji ove nesreće i danas lede krv u žilama.

"Mislili su da ću ostati nepokretan"

1/5 Vidi galeriju Milan Milošević u emisiji na Kurir TV Foto: Damir Dervišagić

Naime, u poljskom toaletu Milan je upao u kazan za izmetom i usput se povredio ekserom koji je inficirao celo koleno zbog kog je pola leta mora da provede u bolnici.

– Voleo sam da idem kod dede u selo Luk pored Zavidovića. Oni su imali spoljni toalet, sa daskama. Ja sam se popeo gore, daska je pukla i propao sam unutra bukvalno sam bio u go**ima do guše! Jedva su me izvadili. Dok sam propadao, ogroman ekser sa daske mi se zabio ispod kolena. Sve se to užasno inficiralo. Posle dva-tri dana noga mi je toliko otekla da sam potpuno prestao da hodam. Tetka me je odvela u Zenicu kod neke žene koja "namešta" te stvari pomoću popaljenih šibica. Bol je bio neopisiv, gori od svakog porođaja! Ipak, nakon toga sam prohodao. Moja porodica je preživela pakao, mislili su da ću ostati nepokretan. Zamislite još jednog sina nepokretnog, a već jednog je moja majka imala kod kuće - rekao je Milan, pa otkrio detalje o stravičnom nasilju, kada su ga vršnjaci zamalo udavili na ekskurziji.

"Nešto me čuva od samog rođenja"

Milan se prisetio se dve dramatične situacije u kojima je, kako kaže, mogao da izgubi život. Jedna se dogodila još u detinjstvu, dok se druga desila pre dve godine, kada je bio u gostima kod Danijela Alibabića i njegove supruge Bibe.

1/8 Vidi galeriju Milan Milošević pred ulazak u Elitu Foto: Boba Nikolić

– U drugom razredu osnovne škole su me dečaci davili na ekskurziji. Ja sam se uspaničio, gubio sam vazduh, a oni su navaljivali još više. Nažalost, pre dve godine situacija se ponovila. Bio sam u gostima kod Danijela Alibabića i njegove žene Bibe. Prethodno sam došao čamcem sa voditeljkom Tanjom Rađenović. Celog dana smo sedeli na suncu, pilo se vino i bio sam potpuno pregrejan. Kada je pao mrak, trebalo je da doplivamo nazad do čamca koji je bio udaljen nekih tridesetak metara. Voda je bila ledena. Čim sam zakoračio i izgubio tlo pod nogama, preseklo me je u grudima i dobio sam stravičnu aritmiju. Počeo sam da gubim dah.

-Verujem da me nešto čuva od samog rođenja. Rođen sam na rođendan svoje majke, ali ne zato što je ona planirala ili izazvala porođaj. Zapravo, rođen sam na mešalici za beton! Majka je radila kod mešalice, otac je bio gore na krovu kuće i vikao: "Malter!" Ona sa stomakom do zuba, kreće ka mešalici i u tom trenutku vidi da porođaj počinje. Zato često u šali kažem da sam ja čovek napravljen od betona i da zato tako dobro "mešam" kroz život - našalio se Milan nakon što je otkrio detalje situacija u kojima je mogao da nastrada.

"Moj otac je bio katastrofa čovek"

Podsetimo, Milan je nedavno izneo stravične detalje i priznao da je njegov otac godinama maltretirao njegovog brata, do te mere da je često bio modar od glave do pete.

- Ne, za brata ne. Meni je javljeno kada sam bio u gostima, ja sam došao i nisam mogao da se nosim sa maminom tugom, od tada je njen život krenuo ka dole, ona je od tada propala, posebno je bila vezana za njega, othranila ga je sama i namučila se sa njim i nikada nije sebi mogla da dopusti što se udala za mog oca, koji je njega maltretirao ceo život. Kažu da je bio crn ceo, od glave do pete, od kaiša i pruteva, nije mogao da se skine na fizičkom nikada, svaki dan ga je moj otac tukao bez razloga...Moj otac je stvarno bio katastrofa čovek, bio je dobar za sve, a za nas najgori! Bio ozbiljlan majstor, vredan čovek, ali po alkoholu katastrofa - ispričao je Milošević u podkastu "Na liniji života".