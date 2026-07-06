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Nekadašnja učesnica "Elite" Milica Veličković javno je priznala da je podigla tužbu protiv bivšeg verenika Borislava Terzića Terze. Razlog tome su uvrede i klevete koje je izneo o njoj tokom svog učešća u prošloj sezoni pomenutog rijalitija.

Sada je sud presudio u njenu korist.

Naime, Milica se oglasila na društvenim mrežama, te podelila pravni dokument sa opisom "Tek smo počeli".

Foto: Printscreen Instagram

Kako se navodi, Prvi osnovni sud u Beogradu doneo je presudu kojom je tuženom Terzi naloženo da tužilji isplati određeni novčani iznos na ime naknade nematerijalne štete zbog povrede ugleda i časti. Sud je utvrdio da je tokom učešća u rijalitiju "Elita 8" iznosio neistinite tvrdnje o tužilji, zbog čega je obavezan da, uz zakonsku zateznu kamatu, isplatu izvrši u roku od osam dana od prijema prepisa presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja.

Pored toga, sud je naložio Terzi da objavi demante u svim medijima koji su preneli njegove izjave o Milici, a koje su bile predmet ovog spora. Takođe, prema presudi, obavezan je da joj nadoknadi i sve troškove parničnog postupka.

Nema sumnje da publika očekuje Terzinu burnu reakciju kada bude saznao da ga je nekadašnja partnerka dobila na sudu. Osim toga, ovo nije jedini pravni postupak koji je pokrenula protiv bivšeg.

1/5 Vidi galeriju Borislav Terzić Terza Foto: Instagram, Preent Screen

"Istraumirana sam"

Podsetimo, Milica Veličković nedavno je gostovala u emisiji "Amidži šou", gde je otvoreno govorila o najtežem periodu svog života, koji je usledio nakon što ju je Borislav Terzić Terza u prošloj sezoni rijalitija prevario sa Sofijom Janićijević, dok je bila trudna.

Milica je tada priznala da se zbog svega što je prošla na neko vreme povukla iz javnosti, jer nije bila psihički dobro.

- Ja tako malo nestanem kada ne budem psihički dobro, pa se onda vratim. Sada sam super, pa rekoh da svratim, da vidim šta ima, tu mi je i kuća blizu - rekla je ona kroz osmeh.

Kako je istakla, period trudnoće, porođaja i svega što joj se dešavalo ostavio je ozbiljne posledice.

- Nisam bila psihički dobro. Malo sam bila uzdrmana tokom porođaja, posle porođaja, ali to je sada iza nas - priznala je tada Milica.

1/5 Vidi galeriju Bivša učesnica "Elite" Milica Veličković gostovala je u emisiji "Amidži šou", gde je otvoreno govorila o najtežem periodu svog života, Foto: Pink

Govoreći o Terzi, Milica je tada istakla da nema uvid u njegove finansije, niti da je od njega bilo šta tražila.

- Otišao je da zaradi za mene i ćerku, koja je, Bogu hvala, živa i zdrava sad, ali... Nemam uvid u njegove finansije. Ništa mu nisam tražila - rekla je bivša zadrugarka.

Na kraju je iskreno priznala da trauma kroz koju je prošla nije nestala i da i danas oseća njene posledice.

- Ostavilo mi je to trag. Kada vidim trudnicu, bude mi loše, pomolim se da bude u redu. Ja sam toliko istraumirana, mislim da je to ostavilo doživotne posledice na mene - zaključila je Milica.

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