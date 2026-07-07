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Zvezdi rijaliti šoua "Gospodin savršeni" Lauri Prgomet određen je pritvor u trajanju od mesec dana nakon incidenta koji je izazvala u kafiću "Brazil" u dubrovačkom naselju Lapad.

Ovu informaciju za Dubrovački dnevnik potvrdio je portparol Županijskog suda u Dubrovniku Pero Miloglav, koji je rekao da je sudija za prethodni postupak prihvatio predlog Opštinskog državnog tužilaštva i odredio joj pritvor zbog sumnje da je počinila dva krivična dela napada na službeno lice. Naime, starleta je prilikom privođenja fizički nasrnula na jednog policajca, koji nije povređen, kao i na policajku kojoj je tom prilikom nanela lakše telesne povrede.

1/6 Vidi galeriju Laura Prgomet Foto: printscreen/tiktok/lauraprgomet

Bila agresivna i bezobzirna

– Određen joj je pritvor u trajanju do mesec dana zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog dela, imajući u vidu da je pokazala izrazitu upornost, agresivnost i bezobzirnost, vređajući i fizički napadajući policijske službenike, pri čemu je jedna policajka zadobila lakše telesne povrede – izjavio je Miloglav za Dubrovački dnevnik.

Podsetimo, hrvatska starleta privedena je u nedelju uveče zbog narušavanja javnog reda i mira u kafiću "Brazil" u Lapadu.

Prema navodima više sagovornika Dubrovačkog dnevnika, vređala je goste, lomila čaše i inventar, zbog čega su gosti napustili lokal. Građani su pozvali Hitnu pomoć zbog njenog stanja, a ubrzo je stigla i policija. Pojedini očevici tvrde da je vređala i policijske službenike, kao i da je fizički nasrtala na njih. Nakon toga odvedena je u policijsku stanicu, gde je zadržana do saslušanja u Državnom tužilaštvu.

Zvanične okolnosti incidenta tek treba da budu utvrđene, nakon čega će biti poznato šta je prethodilo ovom ispadu i šta je uticalo na njeno ponašanje.

Oglasila se policija

Povodom događaja naknadno se oglasila i Policijska uprava dubrovačko-neretvanska.

– Policijski službenici Službe kriminalističke policije Policijske uprave dubrovačko-neretvanske i Policijske stanice Dubrovnik završili su kriminalističku istragu povodom narušavanja javnog reda i mira koje se dogodilo u nedelju, 5. jula, oko 20.45 časova u ugostiteljskom objektu na području Dubrovnika, kao i povodom hapšenja 26-godišnje hrvatske državljanke.

1/9 Vidi galeriju Starleta u problemu Foto: Promo, printscreen/tiktok/lauraprgomet

U incidentu je učestvovala pomenuta 26-godišnjakinja koja je vikala na goste lokala, a tokom policijske intervencije vređala i omalovažavala policijske službenike, da bi potom fizički nasrnula na njih i lakše povredila jednu policajku.

Kriminalističkom istragom utvrđeno je da je osumnjičena počinila krivično delo napada na službeno lice, zbog čega je, uz krivičnu prijavu, kasno sinoć predata pritvorskoj jedinici Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.

Nakon saslušanja, sudija za prethodni postupak Županijskog suda u Dubrovniku odredio joj je jednomesečni pritvor.

Pored toga, zbog narušavanja javnog reda i mira protiv osumnjičene biće podnet i optužni predlog Opštinskom sudu u Dubrovniku – navodi se u saopštenju policije.