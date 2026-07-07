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Naša muzička pop diva Neda Ukraden nastavlja da oduševljava publiku. Nakon zapaženog nastupa na festivalu Melodije Jadrana, gde je premijerno izvela pesmu „Počasti me živote“, Neda predstavlja i dugoočekivani spot za novu numeru.

Spoj mediteranskog duha, snažne emocije i prepoznatljive Nedine interpretacije pretočen je u video koji na upečatljiv način prati priču pesme i dodatno naglašava njenu poruku.

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Foto: Promo

Muziku i tekst potpisuje Ante Viljac, aranžman Toni Eterović, dok je za režiju spota zaslužna CMC produkcija.

Novim singlom i spotom, Neda Ukraden još jednom potvrđuje zbog čega decenijama pripada samom vrhu regionalne muzičke scene, ne prestajući da osvaja publiku novim pesmama i energijom koja traje.

ukraden neda.jpeg
Foto: Promo

neda.jpeg
Foto: Promo