GODIŠNJICA LJUBAVI NA EGZOTIČNOJ DESTINACIJI Bojana Rajić sa mužem uživa na Mikonosu: Idila koja traje više od decenije (FOTO)
Bojana Rajić i njen suprug Branislav Đurđević godinama uspevaju da od javnosti sačuvaju intimu, a ona, iako veoma aktivna na društvenim mrežama, u retkim prilikama objavljuje njihove zajedničke fotografije.
11 godina ljubavi
Nakon razvoda od golmana Vladimira Stojkovića mirnu luku je pronašla pored Đurđevića kome je rodila sina Vukašina.
Bračni par se na večnu ljubav zavetovao u dvorištu njihove prelepe vile, na intimnoj ceremoniji kojoj su prisustvovali samo članovi porodice i kumovi.
Egzotično putovanje
Na današnji dan slave 11 godina srećnog i skladnog braka, a tim povodom su otputovali na egzotičnu destinaciju, a Bojana je otkrila delić atmosfere romantičnog putovanja na društvenoj mreži Instagram.
Buket svežih ruža, Mikonos i ljubav obeležili su godišnjicu ljubavi koja traje više od decenije istim intenzitetom.
Sve odiše luksuzom
Podsetimo, Bojana sa sadašnjim suprugom Branislavom i dva sina, Lavom i Vukašinom, živi u luksuznom domu, a na Instagramu često objavljuje fotografije.
Porodična oaza smeštena je u jednom od najlepših kutaka u Beogradu, prestižnom Diplomatskom naselju blizu Košutnjaka. Ona često sa mlađim naslednikom Vukašinom uživa na prostranom travnjaku ispred kuće, a na fotografiji koju je podelila vidi se deo kuće - ogromna dnevna soba sva u staklu i nameštaj pretežno u beloj boji.
Bivšem mužu prepisala kuću
Ona je nekada važila za najpoznatiju suprugu fudbalera. Bila je udata za golmana Vladimira Stojkovića, u braku su proveli pet godina i dobili sina, a njihov razvod obeležili su skandali.
- Celokupne imovine se jesam odrekla, kuću na Dedinju jesam prepisala na Vladimira, s tim što sin i ja imamo doživotno pravo stanovanja u jednoj od Vladimirovih nekretnina. Tako da naš sin ima krov nad glavom i nije ostavljen na ulici, kao što na kraju ispade. Alimentacija, bez obzira na primanja mog bivšeg supruga, primerena je detetu uzrasta od tri godine. S obzirom na to da i ja radim i izdržavam sebe, nijednog trenutka nisam trazila izdržavanje za sebe kao bivšu suprugu. Naš sin redovno viđa oca i boravi kod njega", napisala je ona tada na Fejsbuku.