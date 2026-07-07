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Za manje od 24 sata video koji je objavio Nermin Handžić postao je pravi hit na društvenim mrežama i prikupio veliki broj pregleda, lajkova i komentara.

Publika je još jednom pokazala koliko sa nestrpljenjem iščekuje njegove nove pesme, ali i svaki trenutak koji odluči da podeli sa svojim pratiocima.

Naime, Nermin uveliko radi na novim numerama u studiju kod jednog od najistaknutijih kompozitora, aranžera i producenata na domaćoj muzičkoj sceni, Dragana Taškovića Tašketa. I dok pripreme za nove projekte ulaze u završnicu, pevač je odlučio da pokaže kako izgleda atmosfera iza zatvorenih vrata studija.

Tokom kratke pauze između snimanja, Taške je uzeo harmoniku i zasvirao jedan od bezvremenskih hitova legendarnog Šabana Šaulića, dok je Nermin zapevao sa toliko emocije da je oduševio sve prisutne. Upravo taj spontani trenutak, ispunjen muzikom i iskrenim emocijama, osvojio je publiku koja nije krila oduševljenje u komentarima.

1/5 Vidi galeriju Nermin Handžić Foto: Printscreen Instagram, Privatna arhiva

„Mali predah u pauzi između snimanja pesama“, napisao je Nermin uz video koji je u rekordnom roku postao viralan i izazvao lavinu pozitivnih reakcija.

Da pred Nerminom tek dolazi jedan od najlepših perioda karijere potvrđuje i činjenica da je nedavno završio snimanje spota za dugo očekivani duet sa svojom nekadašnjom mentorkom, folk zvezdom Violeta Viki Miljković. Njihova saradnja već sada izaziva veliko interesovanje publike, koja sa nestrpljenjem očekuje premijeru.

01:19 Nermin zapevao i u pauzi snimanja nove pesme Izvor: Instagram

Posebnu težinu ovom projektu daje i činjenica da će upravo Nerminov album, zajedno sa novim albumom Viki Miljković, biti prva izdanja produkcijske kuće „Balkan Sound Factory“, koju je osnovao Dragan Tašković Taške.

Sudeći po atmosferi iz studija i reakcijama publike, nema sumnje da ljubitelje dobre narodne muzike uskoro očekuju pesme koje će se dugo slušati i pevati.