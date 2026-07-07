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Darko Lazić tvrdi da ne poznaje Lauru Prgomet kojoj je nakon incidenta u Dubrovniku određen pritvor od 30 dana.

Pevač se preko svog PR tima oglasio se nakon što su se u javnosti pojavile spekulacije o njegovoj navodnoj povezanosti sa starletom. Nakon što je pevač završio nastup u Dubrovniku, njih dvoje su, kako prenose naši izvori iz Hrvatske, otišli do jednog hotela.

Prema tvrdnjama našeg izvora, atmosfera na koncertu bila je izuzetno vesela, a Laura je bila među najraspoloženijim gostima. Svedoci, čija su imena poznata našoj redakciji, tvrde da je nakon završetka nastupa nastavila druženje sa pevačem.

O njemu se priča

1/5 Vidi galeriju Pevač u žiži interesovanja Foto: Printscrean, Kurir, Printscreen

Međutim, u izjavi za Kurir, Lazić je kategorično negirao da poznaje Prgomet i odbacio sve navode koji ga dovode u vezu sa njom.

- Tu devojku ne poznajem, prvi put je vidim- kratko je rekao Darko Lazić za Kurir.

Nadležni organi nastavljaju rad na slučaju koji se vodi protiv Laure, dok se Darko Lazić ovim povodom više nije oglašavao.Zvezdi rijaliti šoua "Gospodin savršeni" određen je pritvor u trajanju od mesec dana nakon incidenta koji je izazvala u kafiću "Brazil" u dubrovačkom naselju Lapad.

Ovu informaciju za Dubrovački dnevnik potvrdio je portparol Županijskog suda u Dubrovniku Pero Miloglav, koji je rekao da je sudija za prethodni postupak prihvatio predlog Opštinskog državnog tužilaštva i odredio joj pritvor zbog sumnje da je počinila dva krivična dela napada na službeno lice. Naime, starleta je prilikom privođenja fizički nasrnula na jednog policajca, koji nije povređen, kao i na policajku kojoj je tom prilikom nanela lakše telesne povrede.