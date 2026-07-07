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Pevačica iz Hrvatske Nika Komadina nedavno je uplovila u estradne vode, a proteklog viknda održala je i prvi nastup u Beogradu.

Nika, koja je po zanimanju stomatolog i ima privatni biznis, nedavno je odlučila da se oproba u svojoj najvećoj ljubavi - pevanju.

- Predobro je, vole jako našu hrvatsku muziku i zato sam jako zadovoljna. Super je publika - rekla je Nika o prvom nastupu u Beogradu, pa dodala da ne pije, pogotovu ne pre nastupa:

- Ne pijem alkohol, jako retko, pogotovu ne pred nastup. Nemam tremu, samo sam jako uzbuđena, nemam problem s tim.

Zbog svirke je morala da uči i srpske pesme, a otkrila je i koga najviše voli da sluša od srpskih izvođača.

- Jesam, najviše sam pevala staru hrvatsku muziku, eks ju, i malo sam ubacila vašu muziku, morala sam da naučim dobro.

- Aleksandra Prijović, njene pesme su mi baš super, Milica Pavlović, Marija Šerifović, ima jako puno njih.

Nika sarađuje sa jednim od najboljih srpskih tekstopisaca, sa čovekom koji je napisao najveće hitove na ovim prostorima, a koji važi za ne baš tako lakog saradnika.

- Super su, slušam ih obe. Braja je radio Milici, Aleksandri ovaj put nije, ali su super.

Foto: Printscrean

- On jeste malo karakterno, nije jednostavna osoba, ali pašemo. On je podznak jarac, ja sam podznak jarac, tako smo baš ono - priznnala je kroz smeh.

Otkrila je i kakve savete joj je Braja dao, pa pomenula i "cajke".

- Družili smo se u Istri, stvarno smo kao prijatelji. Prijateljica sam sa njegovom ženom, decom... On je meni, kada sma prvi put došla kod Dekija u studio, Braja mi je rekao da moram da naučim cajke. Da moram više pesama da slušam, sad sam mu poslala poruke da imam nastupe u Beogradu, a on mi je odgovrio: "Svaka čast, znao sam da ćeš uspeti".

Nika nasledila porodični biznis - prvi stomatolog na estradi

Otkrila je i kako hendluje između dva posla, a otkrila i da roditelji nisu bili najsrećniji kada su čuli da želi da počne da gradi karijeru na estradi.

Foto: Printscrean

- Pa hendlujem, u ordinaciji sam od utorka do subote, pa uzmem dane slobodne, generalno mi nije teško.

- Da, nikada neću moći da napustim stomatolgiju, jer mi je to porodična firma. Mislim da ću malo više da pevam, a manje da radim, ali to ćemo da vidimo kako se karte slože.

- Naravno, bili su protiv toga, ali znaju da čitav život pevam i mislili su da neću da se bavim tim, ali moja želja je jaka!

Nije želela da se zamera estradi, ali je otkrila ko po njoj ima najlepši osmeh na domaćoj estradi.

- Ne bih baš ulazila u to da se ljudi ne naljute... Nataša Bekvalac mi baš onako zrači, Milica Pavlović mi zrači....

- Naravno, previše puta, ali ne mogu ja da komentarišem neko. Tako i meni dođu pacijenti sa fiks idejama, ali ja kažem "ne". To je svakako na ljudima kako će uraditi.

Na samom kraju je prokomentarisala i ispadanje Hrvata sa Svetskog prvenstva, s obzirom na to da je veliki ljubitelj fudbala zbog oca, bivšeg fubalera.

- Ne, iskreno, katastrofa nisam gledala. Kad sam čula i kad sam videla, znači katastrofa, moja tata je bio ljut, išao je na posao ljut kao pas, ali eto, šta možemo.

- Ispratila sam, generalno se sećam i kad je bilo Svetsko prvenstvo kad smo bili drugi, igrali smo protiv Francuske 2018. i tad su nas pokrali, to je baš bila katastrofa. Nekad nas vole, ali baš retko.