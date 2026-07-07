Slušaj vest

Pevačica Mala Cana prolazi kroz najteže životne trenutke dok se njen suprug Andrija Bajić bori za život na Vojnomedicinskoj akademiji.

Neutešna pevačica svakodnevno se obraća Bogu kroz molitve koje deli na društvenim mrežama, nadajući se da će njen suprug pobediti najtežu životnu bitku.

Spas traži u svecima

1/5 Vidi galeriju Supružnici prolaze kroz veliko iskušenje Foto: Privatna arhiva

Spasenje i zdravlje

Uz fotografiju ikone Svetog Jovana Preteče, Cana je podelila potresnu poruku:

"Bože presveti, pomozi, spasi, izleči. Ti si svemoćan, Ti sve vidiš, Ti sve znaš. Sila i pravda su Tvoje. Spasi, Gospode Bože, podaj mu snage da izdrži i izleči mog Andriju."

Iskrena duša

U drugoj objavi podelila je fotografiju ikone patrijarha Pavla, uz još jednu iskrenu molitvu:

"Presveti Bože, spasi i izleči. Tebi se klanjam i molim. Bože, Ti si milostiv i svemoćan, Ti sve vidiš, znaš, spasavaš i sudiš."

Njene objave dirnule su brojne pratioce, koji joj u komentarima šalju reči podrške i poruke nade, uz želje da se Andrija što pre oporavi. U ovim teškim trenucima, pevačica veru pronalazi u molitvi, nadajući se da će njen suprug izaći kao pobednik iz najvažnije životne borbe.

Legendarni pevač narodne muzike Andrija Bajić primljen je u ponedeljak na Vojnomedicinsku akademiju zbog srčane dekompenzacije, odnosno akutnog pogoršanja srčanog popuštanja. Nakon prijema, zadržan je na Odeljenju urgentne interne medicine jedinici intenzivne nege, gde je pod stalnim nadzorom lekara.

Naša ekipa snimila je njegovu suprugu u ponedeljak kad mu je išla u posetu, a nakon izlaska iz bolnice ona je otkrila sa kakvim se zdravstvenim problemom bori njen suprug, ali i da imaju problem s njegovim ćerkama, koje je optužila za nasilje.

1/4 Vidi galeriju Mala Cana Foto: Kurir

- Doživela sam fizičko nasilje ispred bolničkog odeljenja od strane njegovih ćerki. To se dogodilo pred njim. Vikao je i dozivao ih imenima da me ne udaraju, da me puste. Pokušavale su da me izbace iz sobe. Nije me sramota to da kažem, jer sam već to rekla i policiji. Kada sam videla da gubim njegovu blizinu, uhvatila sam se za njegov krevet, vikala sam da me puste da budem pored mog muža. Klele su se da će da nas rasture. On je čak uradio i ugovor o izdržavanju, da bi se zaštitio. Čovek koji ima tri ćerke, imao je izbor da bira - rekla je Cana za Kurir i otkeila da je sa Andrijom potpisala ugovor o doživotnom izdržavanju.

- Rekla sam mu: "Da bi ti bio siguran, dušo, u mene, želim to da uradim" - objasnila je Mala Cana i dodala da smatra da je bio odličan otac, a da je sada jako razočaran.