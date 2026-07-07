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Kako je Kurir juče objavio, pevač Andrija Bajić nalazi se u bolnici zbog narušenog zdravstvenog stanja, a njegova supruga Mala Cana juče je za Kurir otkrila u kakvom je stanju pevač, ali i sa kakvim problemima se još suočava zbog njegovih ćerki koje su je čak i fizički napale.

Danas se oglasila kuma Andije Bajića i Male Cane, Branka Sovrlić koja je kratko prokomentarisala zdravstveno stanje svog kuma

- Jesam, videla sam da je u bolnici. Sada sam na putu, pa nisam u toku i ne znam šta se dešava. Bolestan je, star čovek, šta će...

- Nadam se da će da se oporavi, ipak je u dobroj bolnici u Beogradu - rekla je Branka Sovrlić za Telegraf.rs

1/5 Vidi galeriju Branka Sovrlić Foto: Semus, Printscreen, Marko Jović

"Andija je životno ugrožen"

- Andrija je loše, on je životno ugrožen. Bore se za njegov život. Pružena mu je sva medicina koja postoji u Srbiji. Sve je pokriveno što se tiče medicinkse strane

- Njemu je jako teško, ja mu pričam da se bori, pokazuje mi glavom da hoće da se bori za nas. Pričam mu da sam tu za njega stalno.

Cana je potom ispričala da je, prema njenim rečima, zdravstvenim komplikacijama prethodila urinarna infekcija.

- Čovek je imao urinarnu infekciju zbog katetera, otišao je zbog povišenog CRP - priča Cana za Kurir, a potom je objasnila šta je prethodilo nemiloj situaciji.

1/5 Vidi galeriju Andrija Bajić i Mala Cana Foto: Kurir Televizija

O incidentu sa ćerkama

Prema njenim tvrdnjama, tokom boravka u bolnici došlo je i do incidenta sa Andrijinim ćerkama.

- Doživela sam fizičko nasilje ispred bolničkog odeljenja od strane njegovih ćerki. To se dogodilo pred njim. Vikao je i dozivao ih imenima da me ne udaraju, da me puste. Pokušavale su da me izbace iz sobe. Nije me sramota to da kažem, jer sam već to rekla i policiji. Kada sam videla da gubim njegovu blizinu, uhvatila sam se za njegov krevet, vikala sam da me puste da budem pored mog muža. Klele su se da će da nas rasture. On je čak uradio i ugovor o izdržavanju, da bi se zaštitio. Čovek koji ima tri ćerke, imao je izbor da bira.