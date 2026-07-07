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Andrija Bajić trenutno se nalazi u bolnici u lošem zdravstvenom stanju, a kolege koje su bliske sa pevačem i njegovom suprugom Malom Canom, ne kriju da im je žao zbog Andrijinog stanja.

Lepa Lukić, Branka Sovrlić koja je i kuma pevača i njegove supruge oglasile su se i govorile o Andrijinom stanju, a sad se za Kurir oglasila i Vera Matović koja je prokomentarisala i tvrdnje Male Cane da su je njegove ćerke napale i tukle.

- Čula sam da je loše i mnogo mi je žao, on je divan i ja mu želim da se što pre oporavi. Strašno je kada izgubimo nekog rođenog bilo da je otac, brat ili neko treći - rekla je Vera pa prokomentarisala ponašanje njegovih ćerki:

- Nema šta bilo ko da se meša u ljubav Male Cane i Andrije, ako se njih dvoje vole to je to, ćerke su ok ali njih dvoje se pitaju, ljubav pobeđuje sve i pomera sve granice, šta ima bilo ko da se meša - poručila je Vera.

1/5 Vidi galeriju Vera Matović se prisetila lepih trenutaka Foto: Kurir TV, Kurir Televizija, Kurir/Ana Denda

Nije prvi put da njegove ćerke nasrću na nju

Mala Cana je juče za Kurir govorila o napadu koje je doživela od ćerki njenog supruga, a prema njenim rečima, problemi sa njegovim ćerkama nisu od juče.

- Dok smo bili u kući, ja sam ćutala zbog Andrije, on je to rešavao kako je znao dok je mogao. Kad nije mogao, mi smo se pokupili i otišli. Bilo je ranije problema, a on je u meni našao nešto što nije imao.

Izbacio ćerke iz bolničke sobe

Jednog dana smo došli u posetu sa prijateljima. Njima je rekao da hoće da ostane sa mnom, a ćerkama je rekao da izađu napolje. Rekla sam mu da ne radi to, da su to njegova deca. Izašle su, bio je strog. Kada se uspavao, ja sam i pored svega pokazala rukom da uđu unutra, da budu pored oca. Moje srce može mnogo da izdrži zbog njega, samo da mu bude dobro.

- Kada se probudio, ponovo ih je izbacio. One su plakale u hodniku. Rekla sam mu: "Nemoj". Kazao mi je: "Jesam rekao nešto tebi? Ne. Stoji tu." Samo sam ćutala. Posle toga mi je rekao da je napravio veliku grešku. Ostavio im je kuću. Ja sam mu govorila da ostavi deci kuću. Mogla sam da budem veštica i babaroga, ali nisam. On je meni rekao: "Napravio sam veliku grešku. Prokleta im kuća bila koju sam im ostavio, i da je prodaju, svaki dinar." Rekla sam mu da ne priča tako. Rekao je da će sve biti drugačije ako ozdravi. Rekla sam mu da će sve to ostati njima, kako jeste, a mi ćemo biti na vikendici.

1/5 Vidi galeriju Andrija Bajić i Mala Cana Foto: Kurir Televizija

Ugovor o izdržavanju

Prema Caninim rečima, do ugovora o izdržavanju je došlo zato što je želela da Bajić bude siguran u njenu ljubav.

- Rekla sam mu: "Da bi ti bio siguran, dušo, u mene, želim to da uradim" - objašnjava Mala Cana, a potom objašnjava da Andrija smatra da je bio odličan otac - zaključila je Cana u razgovoru za Kurir, a prema njenim rečima, sada je jako razočaran.