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Ivana Elektra, je definitivno javna ličnost sa najupečatljivijim prezimenom na estradi. Pevačica je 2000. godina harala estradom, a njene pesme i dan - danas se mogu čuti na raznim slavljima.

Ona danas neretko objavljuje svoje fotografije pa tako možemo videti da i dalje nastupa, ali i koristi svaki trenutak da se uslika u provokativnom izdanju.

Ivana je sada objavila fotografije sa plaže i oduševila svoje pratioce. Kako mnogi komentarišu nikad joj ne bi dali godine koje ponosno nosi, jer izgleda bar 20 godina mlađe.

Ivana Elektra Foto: Ivana Elektra, Printscreen/TV Happy, Kurir Televizija

O agoniji sa bivšim suprugom

Ivana je u jednom momentu preživela agoniju jer je imala problema sa svojim suprugom koji joj je bio i menadžer. 

- Umeo je da viče na mene u stanu, pa onda pobegne napolje da šeta. Ja sam dva puta čak sa ćerkom bila zaključana u stanu. Dok sam ja mislila da je on slučajno odneo oba ključa, moja mama je videla u tome da on nas namerno zaključava. Imao je nameru da nas drži pod kontrolom. Nisam smela da odem na piće s drugaricama. Kuvala sam i spremala. Da se iskupi, plaćao je pola nekog letovanja, ali onda za pola nije imao. Da to ne bi propadalo, morala sam ja da plaćam ostatak. Borila sam se za tezge, da održim relacije s kolegama iz benda. Živeli smo na dve različite adrese, on je jedno vreme bio na poternici, pa je iznajmljivao stan van grada, a ja sam živela na Banovom brdu. Onda sam imala samo nekad vikend viđanja s detetom - prisećala se pevačica.

Kurir.rs

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