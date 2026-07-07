O agoniji sa bivšim suprugom

- Umeo je da viče na mene u stanu, pa onda pobegne napolje da šeta. Ja sam dva puta čak sa ćerkom bila zaključana u stanu. Dok sam ja mislila da je on slučajno odneo oba ključa, moja mama je videla u tome da on nas namerno zaključava. Imao je nameru da nas drži pod kontrolom. Nisam smela da odem na piće s drugaricama. Kuvala sam i spremala. Da se iskupi, plaćao je pola nekog letovanja, ali onda za pola nije imao. Da to ne bi propadalo, morala sam ja da plaćam ostatak. Borila sam se za tezge, da održim relacije s kolegama iz benda. Živeli smo na dve različite adrese, on je jedno vreme bio na poternici, pa je iznajmljivao stan van grada, a ja sam živela na Banovom brdu. Onda sam imala samo nekad vikend viđanja s detetom - prisećala se pevačica.