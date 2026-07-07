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Lepoj Lukić teško je palo kada smo je pozvali i saopštili joj da je njen prijatelj Andrija Bajić umro u bolnici u 89. godini.

Legendarna pevačica je istakla da zbog zdravstvenih problema nije mogla da ga obiđe, ali da joj je žao što se njen kolega preselio u nebesku kafanu. Upravo zbog toga pruža podršku njegovoj supruzi Maloj Cani.

Podrška iz kuće

Lepa je ispričala da se i sama oporavlja i da joj je kretanje otežano, ali da ima želju da pruži podršku prijatelju.

-Šta ću ja, i ja sam u kući vezana kao i Andrija što je bio u bolnici. E, šta da kažem, greota. Mnogo mi je žao. Šta je trebalo, da bude sam? Ja sam bila nesposobna da mu idem u bolnicu, ali ako možete da kažete maloj Cani da me pozove da joj izjavim saučešće jer nemam njen broj. Moram da se čujem sa njom. Šta da vam kažem, moram da razradim nogu, sad mora vežbanje da bude petnaest dana- rekla je Lepa.

Razume situaciju

1/5 Vidi galeriju Pevačica saoseća sa kolegom Foto: Kurir, Damir Dervišagić

Ovo su detalji

Pevačica je dodala da je razumela Andrijinu potrebu da pored sebe ima osobu koja mu pruža podršku, posebno nakon gubitaka koje je doživeo.

-Čovek je izgubio ženu, brata, pa neće sam da bude. Ja podržavam ćerke, ali šta je Cana morala da uradi da bi one bile zadovoljne? On je želeo da bude sa njom. To je fino od nje što je išla kod njega u bolnicu, šta bi on sam?

Lepa je navela da ne zna detalje porodičnih odnosa između ćerka Andrije Bajića i Male Cane, ali da joj je njihov odnos delovao skladno.

-Ne znam kakvi su odnosi, meni je izgledalo da su oni bili srećni jer su dugo bili zajedno. Mi smo imali druženje, sve je bilo fino. On je bio fini čovek. Smatrao je da nije dobro da bude sam.

Uvek zajedno

1/6 Vidi galeriju Pevač u zdravstvenim problemima Foto: Kurir, Marko Karović, Ilija Ilić, Ilija Ilić, Damir Dervišagić, Privatna arhiva, Ilija Ilić

Pevačica je još jednom poručila da joj je baš žao što nije mogla da ga poseti

- Žao mi je Andrije. Da sam bar mogla da ga obiđem, ali ćopam i vučem noge. Nije njemu ni bilo do posete- zaključila je Lepa Lukić.