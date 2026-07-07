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Andrija Bajić preminuo je danas u 89. godini života, a njegove kolege opraštaju se od njega. Kako kaže svako od njih bio je mnogo, mnogo dobar čovek. Ekipa Kurira stupila je u kontakt sa pevačicom Milenom Plavšić koja još uvek nije bila informisana da je njen kolega preminuo.

- Nije valjda preminuo? Jao ja danas pisala njegovoj ženi, ništa mi nije odgovorila baš mi je žao. Znam ga kako sam kročila na estradi, skoro smo se čuli kad je bio u vikendici i rekao mi je da ćemo piti kafu kad dođe u Beograd. Žao mi je što tako odlaze ljudi koje znam još od svojih početaka. On je bio mnogo ali mnogo dobar čovek - kroz suze nam je rekla Milena.

Od čega je umro Andrija Bajić?

Pre nekoliko nedelja doživeo je moždani udar, nakon čega se oporavio, ali mu se stanje nešto kasnije pogoršalo. Nekoliko dana proveo je u bolnici dok su mu se doktori borili za život.

Poslednji dani

Supruga pokojnog pevača nedavno je govorila sa kojim problemima se suočavao.

- Andrija je loše, on je životno ugrožen. Bore se za njegov život. Pružena mu je sva medicina koja postoji u Srbiji. Sve je pokriveno što se tiče medicinkse strane. Njemu je jako teško, ja mu pričam da se bori, pokazuje mi glavom da hoće da se bori za nas. Pričam mu da sam tu za njega stalno.

1/5 Vidi galeriju Andrija Bajić Foto: Damir Dervišagić, Ilija Ilić, Kurir

Cana je potom ispričala da je, prema njenim rečima, zdravstvenim komplikacijama prethodila urinarna infekcija.

- Čovek je imao urinarnu infekciju zbog katetera, otišao je zbog povišenog CRP - priča Cana za Kurir, a potom je objasnila šta je prethodilo nemiloj situaciji.

Biografija

Andrija Bajić koji je preminuo danas važio za jednog od doajena narodne muzike u Jugoslaviji. Zajedno sa bratom Tomislavom činio je duet koji je bio poznat kao "Braća Bajić". Tokom nekoliko decenija 20. veka objavili su niz albuma koji su se prodali u milionskom tiražu.

Tomislav i Andrija Bajić su rođeni i odrasli u selu Jabučje kod Lajkovca, u siromašnoj, nadničarskoj porodici. Otac im je bio Lazar Bajić, a majka im je bila Mileva Jevtić iz Stublenice kod Uba. Deda po ocu zvao se Andrija Bajić i po njemu Andrija nosi ime. Deda po majci zvao se Milorad. Pored njih dvojice Lazar i Milena su imali još petoro dece tri ćerke i dva sina. Najstarije i najmlađe dete bile su ćerke.[1] Muziku su zavoleli kao deca, svirajući frulu. Na njoj su učili da sviraju narodne pesme.

Braća Bajić Foto: Printscreen Youtube/Zavučaju mili raju

Braća Tomislav i Andrija, rodom iz valjevskog kraja – sela Jabučja pored Lajkovca, kompozitori, tekstopisci, instrumentalisti, vokalni solisti. Tvorci velikog broja kola i pesama u duhu izvornog narodnog, srpskog melosa, pisanih za sebe i druge. Za mnoga dela se ni danas ne zna da su ih oni komponovali, već se smatra da su narodna, izvorno nastala. “Nad izvorom vrba se nadnela”- pesma koja je proslavila Silvanu Armenulić, “ Kolubarski vez”- naše najpoznatije kolo, samo su neka od njih…

Tokom 50 godina rada, izdali su 43 singl ploče i 28 long plej albuma.

Duet Braća Bajić su prvi dobitnici Jugotonove nagrade “ Zlatna ptica”, dodeljene za 1.000.000 prodatih ploča za samo jedan singl, u vremenu, kada marketing kakvog danas poznajemo, nije postojao.

Ispisao istoriju

Snimili su 120 trajnih snimaka za arhivu Radio-Beograda.

Tokom pedesetogodišnje karijere, Tomislav Bajić sakupio je preko 2.000 upotrebnih narodnih reči i izraza, koje nigde nisu bile zapisane, i ustupio ih srpskoj akademiji nauka i umetnosti, gde se i danas nalaze, kao i 12.000 tekstova izvornih narodnih pesama, koji nigde nisu objavljeni, a koji se danas nalaze u privatnoj arhivi.

Bili su prvi ambasadori izvorne narodne, srpske muzike, koji su se odvažili da je “odnesu” u dijasporu, koja je, tokom zlatnog doba komunizma, bila odbačena od strane domovine, osamljena i ogorčena. Zbog toga su Braća Bajić bili rigorozno proganjani u svojoj zemlji, od strane komunističkog režima. Po povratku sa gostovanja u Americi, na vrhuncu njihove karijere, UDBA je izdala pismeni dopis – zabranu, svim zvaničnim radio i TV stanicama, svim Domovima kulture i bioskopskim salama u svim Republikama tadašnje Jugoslavije, da se Braći Bajić zabranjuje nastupanje, kao i javno emitovanje njihovih pesama.