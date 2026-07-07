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Vest o smrti Andrije Bajića potresla je njegove prijatelje, kolege i saradnike koji su ga godinama poznavali. Među onima koji su se oprostili od njega je i pevačica Jasna Kočijašević, koja je istakla da će ga pamtiti kao dobrog čoveka i kolegu sa kojim je delila brojne trenutke na sceni.

Jasna je priznala da je sa zebnjom očekivala najgore, ali da ju je vest o njegovom odlasku ipak duboko pogodila.

Živi u srcima

1/5 Vidi galeriju Pevač se preselio na nebesku kafanu Foto: Damir Dervišagić, Kurir, Kurir, Ilija Ilić

-O, znala sam da je jako loše. Tako nekako sa zebnjom sam stavila u svoju glavu i srce. Jako mi je žao. Dugi niz godina znam njega i brata, baš mi je žao. Najtužnije je što nas je sve manje iz te generacije, baš se nekako osipamo. Zatečena sam-rekla je Jasna.

Pevačica se prisetila zajedničkih susreta i nastupa koje je imala sa Andrijom, kako u Srbiji, tako i tokom boravaka u Americi.

-Zaista smo se često sretali. U Americi odem u posetu kod sestre i izađem na večeru, ljudi me prepoznaju i ne može da prođe da me neko ne pozove da zapevam. A desi se da su njih dvojica gosti ili je sam Andrija gost večeri. Tako to bude, neplaniran lep zajednički nastup.

Bila podrška kolegi

1/5 Vidi galeriju Pevačica tuguje za kolegom Foto: ATA images, printscreen YT

Govoreći o Andrijinom odnosu sa Malom Canom, Jasna je istakla da je primećivala koliko mu je njihova veza značila.

- Sretali smo se i u njegovoj životnoj kombinaciji sa Malom Canom, imali smo nastupe. Bio je iskreno srećan. Pronašao je sebe uz tu mladu ženu. Tako da smo se i mi koji ga znamo radovali. Nismo mi ti da sudimo, da procenjujemo, ali smo videli da je srećan uz svu pažnju koju mu je poklanjala.

Jasna Kočijašević poručila je da će Andriju pamtiti po lepim trenucima, druženjima i muzici koju su zajedno delili tokom godina.