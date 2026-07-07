OVO SU POSLEDNJE FOTOGRAFIJE ANDRIJE BAJIĆA I MALE CANE: Uživali u ljubavi, pevačica pokazala burmu, ništa nije naslućivalo da će se uskoro ZAUVEK rastati
Andrija Bajić preminuo je danas u 89. godini života. Pevač je do poslednjeg dana bio sa svojom suprugom Malom Canom, a pre samo tri meseca ekipa Kurira našla se sa pevačem i pevačicom kako bismo sa njima uradili intervju.
Tada su napravljene i njihove zajedničke fotografije za koje niko nije ni slutio da su poslednje.
Pevačica je tada govorila o njihovom poznanstvu i venčanju.
- Radili smo, putovali kao saradnici, on je mene čak i udvarao. Nisu mene dotakli toliko komentari nepoznatih ljudi koliko komentari naših bližnjih. Mi se nikad nismo predstavljali kao partneri, ali nismo se ni krili.
Govorila je i o rekcijama ljudi kada je uplovila u vezusa pevačem
- Normalno. Bili su srećni, tapkali nas po ramenu. Ko je šta pričao iza leđa, nije me dotaklo niti me je zanimalo. Nemoj to da čujem jer ja sam dobra, ali umem i da odgovorim. Niko se nije udostojio da nas pita da li ste vi u braku, vezi ili bilo čemu, ne, nego evo su Bajići.
Svadbu nisu pravili zbog korone
- Ne, jer smo tako želeli. Doba korone nam je bio najteži period u braku jer je Andrija imao najteži oblik, a ja posle njega. Što se tiče venčanja, nisam htela da od toga pravim pompu. Imate milion takvih slučajeva. Mi ništa nismo krili. Pa i taj matičar i ti ljudi, postoji neko ko nas je video, mi smo javne ličnosti. Meni je Branka Sovrlić kuma, kum je Željko i kuma Rada, stvarno smo odabrali nekoga koga volimo i ko nas voli. Ništa to nije urađeno ispod žita. Pritom, ja nosim burmu, ne skidam je kao ostale moje koleginice i kolege - te mu smeta da svira, te njoj smeta da drži mikrofon, te joj ne ide uz srebro. Meni ide uz sve jer to je moj simbol.
Od čega je umro Andrija Bajić?
Pre nekoliko nedelja doživeo je moždani udar, nakon čega se oporavio, ali mu se stanje nešto kasnije pogoršalo. Nekoliko dana proveo je u bolnici dok su mu se doktori borili za život.
Kurir.rs