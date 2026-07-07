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Andrija Bajić preminuo je danas u 89. godini života. Pevač je do poslednjeg dana bio sa svojom suprugom Malom Canom, a pre samo tri meseca ekipa Kurira našla se sa pevačem i pevačicom kako bismo sa njima uradili intervju.

Tada su napravljene i njihove zajedničke fotografije za koje niko nije ni slutio da su poslednje.

Pevačica je tada govorila o njihovom poznanstvu i venčanju.

- Radili smo, putovali kao saradnici, on je mene čak i udvarao. Nisu mene dotakli toliko komentari nepoznatih ljudi koliko komentari naših bližnjih. Mi se nikad nismo predstavljali kao partneri, ali nismo se ni krili.

Govorila je i o rekcijama ljudi kada je uplovila u vezusa pevačem

- Normalno. Bili su srećni, tapkali nas po ramenu. Ko je šta pričao iza leđa, nije me dotaklo niti me je zanimalo. Nemoj to da čujem jer ja sam dobra, ali umem i da odgovorim. Niko se nije udostojio da nas pita da li ste vi u braku, vezi ili bilo čemu, ne, nego evo su Bajići.

1/7 Vidi galeriju Mala Cana Foto: Ilija Ilić

Svadbu nisu pravili zbog korone

- Ne, jer smo tako želeli. Doba korone nam je bio najteži period u braku jer je Andrija imao najteži oblik, a ja posle njega. Što se tiče venčanja, nisam htela da od toga pravim pompu. Imate milion takvih slučajeva. Mi ništa nismo krili. Pa i taj matičar i ti ljudi, postoji neko ko nas je video, mi smo javne ličnosti. Meni je Branka Sovrlić kuma, kum je Željko i kuma Rada, stvarno smo odabrali nekoga koga volimo i ko nas voli. Ništa to nije urađeno ispod žita. Pritom, ja nosim burmu, ne skidam je kao ostale moje koleginice i kolege - te mu smeta da svira, te njoj smeta da drži mikrofon, te joj ne ide uz srebro. Meni ide uz sve jer to je moj simbol.

1/8 Vidi galeriju Mala Cana Foto: Ilija Ilić

Od čega je umro Andrija Bajić?

Pre nekoliko nedelja doživeo je moždani udar, nakon čega se oporavio, ali mu se stanje nešto kasnije pogoršalo. Nekoliko dana proveo je u bolnici dok su mu se doktori borili za život.