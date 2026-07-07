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Andrija Bajić preminuo je danas 7. jula, usled teške bolesti u 89. godini. Andrija Bajić je važio za jednog od doajena narodne muzike u Jugoslaviji. Zajedno sa bratom Tomislavom činio je duet koji je bio poznat kao "Braća Bajić". Tokom nekoliko decenija 20. veka objavili su niz albuma koji su se prodali u milionskom tiražu.

Pevač je jednom prilikom govorio o pesmama koje je uradio, a tada je izjavio da od pesme ''Nad izvorom vrba se nadnela'' koju je vinula u zvezde pevačicu Silvanu Armenulić nije zaradio ništa, i ako je prepevana čak 22 puta.

- Pre te pesme Silvana nije imala hit. Ona je snimila nešto sa Tomom Zdravkovićem i Pericom Tanasijevićem, ali to nije bilo to. Kad je snimila ovu pesmu počela je da raste. Velika šteta što je rano otišla jer je bila i odličan pevač i dama, znala je da radi taj posao kako treba. 22 pevačice je snimilo tu pesmu, ali ja od toga nemam ništa.

Među pevačicama koje su prepevale poznati hit su: Ćana, Bilja Sečivanović, Vera Nešić, Nadica Jovanović, Lepa Brena, Jasna Kočijašević i druge.

1/5 Vidi galeriju Pevač se preselio na nebesku kafanu Foto: Damir Dervišagić, Kurir, Kurir, Ilija Ilić

Tokom 50 godina rada, izdali su 43 singl ploče i 28 long plej albuma.

Duet Braća Bajić su prvi dobitnici Jugotonove nagrade “ Zlatna ptica”, dodeljene za 1.000.000 prodatih ploča za samo jedan singl, u vremenu, kada marketing kakvog danas poznajemo, nije postojao.

Braća Bajić Foto: Printscreen Youtube/Zavučaju mili raju

Snimili su 120 trajnih snimaka za arhivu Radio-Beograda.

Tokom pedesetogodišnje karijere, Tomislav Bajić sakupio je preko 2.000 upotrebnih narodnih reči i izraza, koje nigde nisu bile zapisane, i ustupio ih srpskoj akademiji nauka i umetnosti, gde se i danas nalaze, kao i 12.000 tekstova izvornih narodnih pesama, koji nigde nisu objavljeni, a koji se danas nalaze u privatnoj arhivi.